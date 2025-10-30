Kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XV: Những tiếng lòng trước nghị trường 30/10/2025 10:34

(PLO)- Những “tiếng lòng” của các ĐB tại kỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XV cũng là tiếng nói của cử tri và nhân dân trước nghị trường rất cần được lắng nghe thấu đáo để có những điều chỉnh chính sách hợp lý, kịp thời, đáp ứng trước những đòi hỏi mà thực tiễn đặt ra.

Trong phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XV ngày 29-10, đại biểu (ĐB) Trần Hữu Hậu (Tây Ninh) kể câu chuyện một giáo viên tiểu học muốn kèm ba học sinh kém để được bằng chúng bạn nhưng bị nghi ngờ về sự vô tư.

“Việc nhắc nhở nghiêm khắc và đúng quy định của cô hiệu trưởng cùng thói quen nhìn nhận, đánh giá theo hướng tiêu cực của những người xung quanh đã chấm dứt một việc làm tốt, có lợi cho học sinh, cho nhà trường, dập tắt đi phần nào ngọn lửa nhiệt tình, vô tư, trong sáng, muốn cống hiến của cô giáo trẻ” - ĐB Hậu nói.

Đại biểu Quốc hội Trần Quốc Tuấn (đoàn Vĩnh Long). Ảnh: QH

ĐB Trần Quốc Tuấn (Vĩnh Long) thì nói: “Với mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng, dù có nhân với hệ số cao hơn thì thu nhập thực tế của nhiều công chức trẻ chỉ đủ… từ đầu tháng đến ngày thứ 20, còn 10 ngày cuối tháng phải chạy bằng niềm tin và mì gói”. Ông cho rằng cán bộ có đủ sống mới yên tâm phục vụ, công chức không bị nặng gánh cơm áo, gạo tiền mới nhẹ lòng cống hiến.

Các ĐB thuộc ngành y tế như Trần Thị Khánh Thu (Hưng Yên), Phạm Khánh Phong Lan (TP.HCM) thì đề cập đến tình trạng y, bác sĩ bị hành hung với những lời nhói lòng: “Không thể để những chiến sĩ áo trắng phải đánh đổi tính mạng của mình khi đang cố gắng giữ lấy sinh mạng cho người khác”.

Các ĐB cũng chỉ ra nhiều nguyên nhân, từ cơ chế, thực thi chính sách, triển khai thi hành luật pháp đến tiền lương, thu nhập, bối cảnh xã hội và cả truyền thông. Dường như có cả một “bộ nguyên nhân” mang tính tổng hợp khiến quan điểm của xã hội, văn hóa phán xét tiêu cực đang làm ảnh hưởng không tốt đến nhiệt huyết, sự vô tư, trong sáng và sự dấn thân của mọi người trong xã hội.

Có lẽ cũng chính vì vậy mà ĐB Hoàng Minh Hiếu (Nghệ An) cho rằng: Để phát triển bền vững đất nước, bên cạnh việc phát triển khoa học công nghệ, cũng cần chú trọng phát triển các ngành khoa học xã hội, nhân văn. Bởi nếu khoa học tự nhiên và công nghệ giúp con người “làm được nhiều hơn” thì khoa học xã hội giúp con người “hiểu đúng hơn” về chính mình và về xã hội mình đang sống. Sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật với sự ra đời của rất nhiều công nghệ mới thì nhu cầu phát hiện, lý giải và đề xuất giải pháp cho những vấn đề xã hội, pháp lý, đạo đức, giá trị con người mà công nghệ mới đặt ra là rất cấp thiết.

Những giá trị nền tảng của xã hội như đạo đức, văn hóa, văn minh dù đã được Đảng, Nhà nước ban hành nhiều nghị quyết, chính sách vẫn cần có thời gian thẩm thấu và nảy nở. Xác định một tư duy, triết lý để định ra phương thức phát triển và quản trị quốc gia là một việc rất khó.

Những “tiếng lòng” của các ĐB cũng là tiếng nói của cử tri và nhân dân trước nghị trường rất cần được lắng nghe thấu đáo để có những điều chỉnh chính sách hợp lý, kịp thời, đáp ứng trước những đòi hỏi mà thực tiễn đặt ra.