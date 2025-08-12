Làm lơ vụ khai thác cát trái phép, cựu phó chủ tịch xã lãnh án 12/08/2025 14:34

(PLO)- Cựu phó chủ tịch xã ở Đắk Lắk vừa bị tuyên phạt ba năm tù vì “làm lơ” trước vụ khai thác cát trái phép trên khu đất lấn chiếm.

Ngày 12-8, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt bị cáo Ngô Minh Hiếu (45 tuổi, cựu Phó chủ tịch UBND xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk) mức án ba năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: M.T

Cùng tội danh trên, tòa phạt bị cáo Nguyễn Trọng Thượng (cựu Trưởng phòng TN&MT TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên cũ), mức án một năm tù; bị cáo Trần Đình Quang (cựu Giám đốc HTX Nông nghiệp Kinh doanh tổng hợp 2, phường 9 (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Đặng Thanh Bình hai năm sáu tháng tù về hai tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và hủy hoại rừng. Phạt bị cáo Trần Ngọc Ninh một năm tù về tội hủy hoại rừng.

6 bị cáo còn lại nhận mức án từ sáu tháng đến một năm ba tháng tù cùng về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

Bản án sơ thẩm xác định, từ năm 2016 đến tháng 11-2023, Đặng Thanh Bình lấn chiếm rừng trồng phi lao, chức năng rừng sản xuất (thuộc quản lý của HTX Nông nghiệp Kinh doanh tổng hợp 2), tại xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ).

Trong thời gian đó, ông Bình cho phép Trần Ngọc Ninh chặt phá gần 28.000 m2 diện tích rừng trồng phi lao để lấy gỗ. Trên diện tích rừng bị chặt hạ, ông Bình cất nhà, trồng cây, xây dựng nhiều công trình.

Từ tháng 2-2018 đến tháng 12-2023, ông Bình cho phép Huỳnh Khắc Duy khai thác cát không phép tại nhiều vị trí trong hai khu đất mà ông này chiếm để lấy cát trồng cây, xây dựng công trình và chở đi bán.

Ông Duy thuê thêm nhiều người gồm: Tâm, Năng, Hải, Lâm, Linh để lái xe đào, xe múc, xe tải nhằm khai thác, vận chuyển cát.

Cũng theo bản án sơ thẩm, từ tháng 10-2021 đến tháng 12-2023, ông Ngô Minh Hiếu là Phó chủ tịch UBND xã Bình Kiến (cũ), phụ trách lĩnh vực khoáng sản đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao.

Điển hình, ngày 12-9-2023, ông Hiếu đến khu đất mà ông Bình lấn chiếm, thấy có hành vi khai thác cát không phép nhưng không tổ chức lực lượng ngăn chặn, xử lý vi phạm.

Từ tháng 4-2021 đến tháng 8-2022, ông Nguyễn Trọng Thượng là Trưởng phòng TN&MT TP Tuy Hòa (cũ), phụ trách lĩnh vực khoáng sản, đã không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao, không kịp thời ngăn chặn hành vi khai thác cát không phép của Bình và đồng phạm.

Trước thời điểm tháng 4-2023, ông Trần Đình Quang là Giám đốc HTX Nông nghiệp Kinh doanh tổng hợp 2, phường 9, TP Tuy Hòa (cũ), có trách nhiệm bảo vệ rừng đang quản lý nhưng không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao, không kịp thời ngăn chặn hành vi hủy hoại rừng của ông Bình.