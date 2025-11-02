Làm rõ hành vi hủy hoại bờ sông ở Gia Lai để khai thác gỗ lạ 02/11/2025 11:27

(PLO)-Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai giao Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy lợi làm rõ việc đào bới bờ sông Ayun để khai thác gỗ lạ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có văn bản yêu cầu Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy lợi phối hợp UBND xã Phú Thiện làm rõ vụ việc đào bới bờ sông Ayun để khai thác cây gỗ lạ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp Chi cục Thủy lợi, UBND xã Phú Thiện, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh vụ đào bới tan hoang bờ sông Ayun để khai thác gỗ lạ.

Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 6-11.

Bờ sông Ayun bị đào bới để khai thác cây gỗ lạ chìm sâu dưới đất. Ảnh: LK.

Trước đó, UBND xã Phú Thiện có văn bản báo cáo UBND tỉnh Gia Lai sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh “Bờ sông Ayun bị đào bới tan hoang để khai thác cây gỗ lạ khổng lồ”.

Theo UBND xã Phú Thiện, kết quả kiểm tra hiện trường thuộc thôn Plei Kual, xã Phú Thiện ghi nhận tại vị trí bờ sông Ayun có một cây gỗ vẫn còn chôn sâu dưới lòng đất, cách đó khoảng 500 m có khúc gỗ đường kính hơn 1 m, dài 4,2 m, trong khu dân cư có một phần gốc khoảng 3 tấn.

Cây gỗ lạ được xác định là gỗ dầu, thuộc nhóm V. Số gỗ nằm trên bờ đã được vận chuyển đến kho bãi của Hạt Kiểm lâm khu vực Ayun Pa - trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Phú Thiện cũ.

Hai xe múc đào bới bờ sông Ayun trục vớt cây gỗ lạ.

Theo UBND xã Phú Thiện, chính quyền địa phương đang phối hợp các cơ quan chuyên môn để xác minh, làm rõ cây gỗ trên là lâm sản hay tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm theo điều 68 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP ngày 1-4-2025 quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập sở hữu toàn dân.

UBND xã Phú Thiện yêu cầu Phòng Kinh tế tiếp tục phối hợp các lượng chức năng, các cơ quan chuyên môn tiến hành xác minh vụ việc, tham mưu xử lý theo quy định.

Theo báo cáo trên, vị trí bờ sông Ayun bị đào bới để khai thác cây gỗ đã bị lấp lại, trong khi mức độ hư hại bờ sông Ayun chưa được đánh giá, làm rõ; chưa xác định người tổ chức đào bới bờ sông, phương tiện liên quan.

Như PLO phản ánh, trong hai ngày 27 và 28-10, người dân xã Phú Thiện phát hiện nhiều người huy động hai xe múc, tổ chức đào bới, phá nát bờ sông Ayun đoạn qua thôn Plei Kual, xã Phú Thiện để khai thác cây gỗ lạ nằm sâu dưới lòng đất. Cây gỗ có đường kính 1,3 m, dài 20- 30 m.

Bước đầu, cây gỗ đã được cắt khúc, vận chuyển ra khỏi vị trí ban đầu, một phần cây gỗ dài vẫn còn chìm sâu trong đất. Bờ sông Ayun bị đào bới, phá hủy nghiêm trọng một đoạn sông dài, phần đất liền là ruộng hoa màu của người dân.