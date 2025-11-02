Làm rõ hành vi hủy hoại bờ sông ở Gia Lai để khai thác gỗ lạ

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có văn bản yêu cầu Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy lợi phối hợp UBND xã Phú Thiện làm rõ vụ việc đào bới bờ sông Ayun để khai thác cây gỗ lạ.
Sở Nông nghiệp và Môi trường giao Chi cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp Chi cục Thủy lợi, UBND xã Phú Thiện, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh vụ đào bới tan hoang bờ sông Ayun để khai thác gỗ lạ.
Báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 6-11.
Trước đó, UBND xã Phú Thiện có văn bản báo cáo UBND tỉnh Gia Lai sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh “Bờ sông Ayun bị đào bới tan hoang để khai thác cây gỗ lạ khổng lồ”.
Theo UBND xã Phú Thiện, kết quả kiểm tra hiện trường thuộc thôn Plei Kual, xã Phú Thiện ghi nhận tại vị trí bờ sông Ayun có một cây gỗ vẫn còn chôn sâu dưới lòng đất, cách đó khoảng 500 m có khúc gỗ đường kính hơn 1 m, dài 4,2 m, trong khu dân cư có một phần gốc khoảng 3 tấn.
Cây gỗ lạ được xác định là gỗ dầu, thuộc nhóm V. Số gỗ nằm trên bờ đã được vận chuyển đến kho bãi của Hạt Kiểm lâm khu vực Ayun Pa - trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Phú Thiện cũ.
Theo UBND xã Phú Thiện, chính quyền địa phương đang phối hợp các cơ quan chuyên môn để xác minh, làm rõ cây gỗ trên là lâm sản hay tài sản bị chôn, giấu, bị vùi lấp, chìm đắm theo điều 68 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP ngày 1-4-2025 quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập sở hữu toàn dân.
UBND xã Phú Thiện yêu cầu Phòng Kinh tế tiếp tục phối hợp các lượng chức năng, các cơ quan chuyên môn tiến hành xác minh vụ việc, tham mưu xử lý theo quy định.
Theo báo cáo trên, vị trí bờ sông Ayun bị đào bới để khai thác cây gỗ đã bị lấp lại, trong khi mức độ hư hại bờ sông Ayun chưa được đánh giá, làm rõ; chưa xác định người tổ chức đào bới bờ sông, phương tiện liên quan.
Như PLO phản ánh, trong hai ngày 27 và 28-10, người dân xã Phú Thiện phát hiện nhiều người huy động hai xe múc, tổ chức đào bới, phá nát bờ sông Ayun đoạn qua thôn Plei Kual, xã Phú Thiện để khai thác cây gỗ lạ nằm sâu dưới lòng đất. Cây gỗ có đường kính 1,3 m, dài 20- 30 m.
Bước đầu, cây gỗ đã được cắt khúc, vận chuyển ra khỏi vị trí ban đầu, một phần cây gỗ dài vẫn còn chìm sâu trong đất. Bờ sông Ayun bị đào bới, phá hủy nghiêm trọng một đoạn sông dài, phần đất liền là ruộng hoa màu của người dân.
Đào bới lòng sông để khai thác gỗ là vi phạm pháp luật
Theo luật sư Nguyễn Văn Nhanh, Đoàn Luật sư TP.HCM, việc tự ý huy động máy móc đào bới lòng sông để khai thác gỗ là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến tài nguyên thiên nhiên, môi trường, trật tự quản lý nhà nước.
Theo Luật Tài nguyên nước 2023, việc tự ý đào bới, khai thác trong lòng sông là hành vi bị nghiêm cấm, vì có thể làm thay đổi dòng chảy, gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đến an toàn công trình thủy lợi.
Về xử phạt hành chính, khoản 2 Điều 26 Nghị định 36/2020 nêu rõ người thực hiện hành vi khai thác khoáng sản, khoan, đào, xây dựng công trình, vật kiến trúc trong hành lang bảo vệ nguồn nước gây sạt, lở bờ sông, suối, kênh, rạch, hồ chứa bị phạt tiền 50- 60 triệu đồng.
Nếu hành vi gây hậu quả nghiêm trọng như làm sạt lở, hư hại công trình thủy lợi hoặc gây thiệt hại tài sản, môi trường thì có thể bị xử lý hình sự theo Điều 238 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) về tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, tài nguyên nước...