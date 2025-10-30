Giao công an điều tra vụ đào bới bờ sông lấy cây gỗ lạ ở Gia Lai 30/10/2025 16:30

Ngày 30-10, UBND xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai có công văn yêu cầu Phòng Kinh tế phối hợp Công an xã, lực lượng kiểm lâm tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc đào bới sông Ayun để khai thác gỗ lạ.

Yêu cầu phải xác định rõ nguồn gốc, chủng loại cây gỗ, đối tượng khai thác và giá trị thiệt hại; ảnh hưởng liên quan; đề xuất hướng xử lý về UBND xã trong ngày 30-10.

UBND xã Phú Thiện có văn bản chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ đào bới bờ sông Ayun để trục vớt cây gỗ lạ.

UBND xã Phú Thiện giao Công an xã này phối hợp Phòng Kinh tế, lực lượng kiểm lâm tiến hành điều tra, xác định rõ người tổ chức đào bới bờ sông, khai thác cây gỗ chìm trong đất; tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo trên của UBND xã Phú Thiện được đưa ra sau khi báo điện tử Pháp Luật TP.HCM ngày 29-10 đăng bài "Bờ sông Ayun bị đào bới tan hoang để khai thác cây gỗ lạ khổng lồ".

Bờ sông Ayun bị đào bới tan hoang để lấy cây gỗ lạ nằm sâu trong lòng đất. Ảnh: LK.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phú Thiện, nói bước đầu xác định cây gỗ lạ là gỗ dầu, thuộc nhóm V. Hiện lực lượng chức năng đã đưa số gỗ này đến trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Phú Thiện cũ quản lý.

“Hiện tại cây gỗ này không có chủ sở hữu nên hướng xử lý là xác lập quyền sở hữu toàn dân. Khi hoàn tất các thủ tục liên quan sẽ có hướng giải quyết cụ thể sau”- ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cho biết thêm, chính quyền địa phương đang phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai xác minh làm rõ vụ việc đào bới bờ sông, trục vớt gỗ, làm rõ các thiệt hại, ảnh hưởng liên quan.

Một phần cây gỗ lạ được đưa về trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Phú Thiện cũ để quản lý.