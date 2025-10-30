Giao công an điều tra vụ đào bới bờ sông lấy cây gỗ lạ ở Gia Lai

Ngày 30-10, UBND xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai có công văn yêu cầu Phòng Kinh tế phối hợp Công an xã, lực lượng kiểm lâm tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc đào bới sông Ayun để khai thác gỗ lạ.
Yêu cầu phải xác định rõ nguồn gốc, chủng loại cây gỗ, đối tượng khai thác và giá trị thiệt hại; ảnh hưởng liên quan; đề xuất hướng xử lý về UBND xã trong ngày 30-10.
UBND xã Phú Thiện giao Công an xã này phối hợp Phòng Kinh tế, lực lượng kiểm lâm tiến hành điều tra, xác định rõ người tổ chức đào bới bờ sông, khai thác cây gỗ chìm trong đất; tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật.
Chỉ đạo trên của UBND xã Phú Thiện được đưa ra sau khi báo điện tử Pháp Luật TP.HCM ngày 29-10 đăng bài "Bờ sông Ayun bị đào bới tan hoang để khai thác cây gỗ lạ khổng lồ".
Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phú Thiện, nói bước đầu xác định cây gỗ lạ là gỗ dầu, thuộc nhóm V. Hiện lực lượng chức năng đã đưa số gỗ này đến trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Phú Thiện cũ quản lý.
“Hiện tại cây gỗ này không có chủ sở hữu nên hướng xử lý là xác lập quyền sở hữu toàn dân. Khi hoàn tất các thủ tục liên quan sẽ có hướng giải quyết cụ thể sau”- ông Tuấn nói.
Ông Tuấn cho biết thêm, chính quyền địa phương đang phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai xác minh làm rõ vụ việc đào bới bờ sông, trục vớt gỗ, làm rõ các thiệt hại, ảnh hưởng liên quan.
Xác định nguồn gốc cây gỗ lạ
Ngày 30-10, Phòng Kinh tế xã Phú Thiện có báo cáo nhanh vụ việc sau khi phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh tại hiện trường đào lấy cây gỗ lạ.
Theo Phòng Kinh tế xã Phú Thiện, thời điểm kiểm tra, không xác định được chủ sở hữu, không có người trông coi cây gỗ, không phát hiện phương tiện liên quan.
Cây gỗ này bị ngâm nước lâu ngày, không có dấu hiệu mới cưa xẻ, ban đầu xác định là gỗ dầu.
Kết quả kiểm tra tại ba điểm, tại bờ sông Ayun, xã Phú Thiện phát hiện có cây gỗ cây nằm bên bờ sông. Do nước lớn, chảy siết nên chưa đưa lên được.
Cách vị trí đào bới khoảng 500 m phát hiện một khúc gỗ tròn đường kính hơn 1 m, dài 4,2 m.
Tại thôn Kte Lớn A, xã Phú Thiện phát hiện một gốc cây nằm gần khu dân cư, trọng lượng ước tính 3 tấn.
Số gỗ nằm trên bờ đã được vận chuyển về kho bãi Hạt Kiểm lâm khu vực Ayun Pa- trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Phú Thiện cũ.
Hiện Phòng Kinh tế tiếp tục phối hợp các lượng chức năng, các cơ quan chuyên môn tiến hành xác minh vụ việc, tham mưu xử lý theo quy định.