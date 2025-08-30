Làm rõ việc tài xế xe tải bỏ đi sau khi xảy ra tai nạn 30/08/2025 15:11

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra để xác định việc tài xế xe tải bỏ đi sau khi xảy ra tai nạn là cố ý hay vô tình để xử lý.

Ngày 30-8, một nguồn tin cho hay Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc tài xế xe tải bỏ đi liên quan vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Vụ tai nạn làm một người tử vong. Ảnh chụp từ clip

Theo nguồn tin trên, khoảng 21 giờ 15 ngày 29-8, anh NMV (26 tuổi, ngụ xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng nam- bắc.

Khi đến đoạn qua thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc, xe máy của anh V xảy ra va chạm với xe tải 50H-606.37 do ông NTA (38 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển, đang đỗ sát lề đường bên phải theo hướng nam- bắc. Nơi ông A đỗ xe là khu vực có biển báo cấm dừng, đỗ.

Cú va chạm mạnh khiến anh V té xuống đường, sau đó tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định anh V điều khiển xe máy không chú ý quan sát; ông A đỗ xe nơi có biển cấm dừng, đỗ.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy với tài xế A và kết quả cho thấy người này không vi phạm. Cơ quan chức năng cũng thu thập kết quả nồng độ cồn, chất ma túy trong máu nạn nhân V nhưng chưa có kết quả.

Video liên quan vụ tai nạn.

Về tình tiết tài xế xe tải bỏ đi sau khi xảy ra tai nạn, một cán bộ có trách nhiệm cho biết chưa thể trả lời vì đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Cán bộ này nói thêm thời điểm xảy ra tai nạn, nhiều xe lưu thông qua đường nên camera an ninh của người dân gần đó bị che khuất. Vì vậy, chưa có cơ sở để xác định tài xế xe tải bỏ đi sau khi xảy ra tai nạn là cố ý hay vô tình.