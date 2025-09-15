Làm thế nào để doanh nghiệp nhỏ Việt Nam bán hàng ra khắp thế giới? 15/09/2025 17:33

(PLO)- Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) sẽ có cơ hội tham gia chuỗi đào tạo miễn phí, hướng dẫn chi tiết các bước để xuất khẩu trực tuyến thành công.

Nền tảng thương mại điện tử B2B Alibaba.com vừa công bố sẽ phối hợp cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chuỗi hội thảo trực tuyến miễn phí Ali-Edu, bắt đầu từ ngày 1-10. Chương trình được thiết kế riêng nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tham gia vào thị trường xuất khẩu.

Đào tạo miễn phí về xuất khẩu trực tuyến

Ông Young Liu, Giám đốc quốc gia Alibaba.com Việt Nam, cho biết chuỗi hội thảo sẽ cung cấp các chương trình đào tạo thực tiễn với lộ trình rõ ràng, từng bước giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khởi động hành trình xuất khẩu một cách dễ dàng.

Ông Young Liu, Giám đốc quốc gia Alibaba.com Việt Nam. Ảnh: HẠ QUYÊN

Theo đó, thông qua việc kết hợp các công cụ số, phân tích thị trường và sự hỗ trợ trực tiếp từ chuyên gia, chương trình sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng sự tự tin, thu hút các nhà mua hàng chất lượng cao, từ đó thúc đẩy hoạt động xuất khẩu trực tuyến.

Ông Liu cho biết thêm, chương trình đào tạo bao gồm 8 bước, từ phân tích thị trường, chuẩn bị nguồn lực, tìm kiếm khách hàng, đàm phán hợp đồng, cho đến logistics và thủ tục hải quan. Mỗi buổi học sẽ diễn ra trực tuyến trong 1 giờ, với phần trao đổi trực tiếp cùng chuyên gia xuất khẩu - Tiến sĩ Lê Sài Gòn.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI, nhìn nhận trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động mạnh mẽ, doanh nghiệp Việt Nam cần nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và tận dụng sức mạnh công nghệ.

Trong đó, thương mại điện tử xuyên biên giới, đặc biệt là B2B, chính là con đường hiệu quả để hàng hóa Việt Nam vươn ra thế giới. “VCCI sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu” - ông Phòng khẳng định.

Đưa hàng Việt cất cánh toàn cầu

Chia sẻ câu chuyện thành công, bà Huỳnh Ngọc Anh Thư, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Duy Phát (doanh nghiệp B2B sản xuất nội thất kim loại), cho biết xuất khẩu trực tuyến đã mở ra nhiều cơ hội phát triển.

Bà Thư chia sẻ: "Từ tháng 12-2023, Duy Phát bắt đầu xuất khẩu qua thương mại điện tử. Nhờ sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu, trợ lý AI và chương trình bảo vệ đơn hàng do nền tảng cung cấp, chỉ sau 4 tháng bán hàng trên Alibaba.com, chúng tôi đã ký được đơn hàng trị giá 30.000 USD từ một nhà mua tại Mỹ, đồng thời thu hút thêm 80 nhà mua hàng mới từ châu Âu và châu Mỹ.

Hiện nay, chúng tôi đang mở thêm nhiều gian hàng trên nền tảng để đa dạng hóa danh mục sản phẩm và tiếp tục mở rộng xuất khẩu trực tuyến” - bà Thư nói.

Tương tự, Erosska, một thương hiệu giày dép "made in Vietnam" do nhóm bạn trẻ sáng lập, cũng gặt hái thành công khi đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế qua sàn thương mại điện tử Shopee theo mô hình B2C (bán lẻ).

Ông Nguyễn Hùng Tuấn, nhà sáng lập Erosska, cho biết công ty đã tham gia chương trình bán hàng toàn cầu của Shopee ngay từ khi ra mắt vào năm 2021. Qua đó, Erosska đã xuất khẩu sản phẩm sang 4 thị trường Đông Nam Á, bao gồm Malaysia, Singapore, Philippines và Thái Lan.

Tới tháng 6-2025, nền tảng này tiếp tục ra mắt chương trình xuất khẩu toàn quyền, cho phép thương hiệu chủ động kiểm soát việc quản lý gian hàng, tồn kho, định giá và xây dựng chiến lược tiếp cận người tiêu dùng ở từng quốc gia.

Ông Tuấn cho biết, với chương trình mới này, chỉ sau hai tháng, doanh thu của Erosska tại thị trường Malaysia đã tăng 10%.