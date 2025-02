Lan tỏa mô hình dòng họ tự quản an ninh trật tự ở Gia Lai

Sau 5 năm thành lập mô hình tự quản an ninh trật tự (ANTT), dòng họ Rmah ở xã Ia Mrơn (huyện Ia Pa, Gia Lai) đã góp phần tạo nên sự đổi thay lớn trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương. Từ đó, nhiều dòng họ khác cũng từng bước học theo, giáo dục con em mình hướng đến xây dựng gia đình, quê hương giàu đẹp.

Thượng tá Hoàng Sỹ Thuật, Phó Trưởng Công an huyện Ia Pa (Gia Lai), cho biết ở địa phương, dòng họ Rmah là lá cờ đầu thực hiện mô hình dòng họ tự quản ANTT, có 90% hộ được công nhận gia đình văn hóa.

Điển hình, dòng họ Rmah tại xã Ia Mrơn có 45 người làm công nhân viên chức ở nhiều lĩnh vực, gồm: 1 lãnh đạo Công an huyện Ia Pa, 6 bác sĩ, 2 điều dưỡng, 32 giáo viên và 4 công chức xã Ia Mrơn.

Gia đình đi đầu trong dòng họ Rmah là hộ ông Siu Brul (68 tuổi, ngụ làng Marin 1, xã Ia Mrơn – chồng bà Rmah HPrư). Hiện, ông là Trưởng mô hình "Dòng họ Rmah tự quản ANTT" xã Ia Mrơn. Gia đình ông có 6 người, trong đó có 5 người làm cơ quan nhà nước với hai bác sĩ, một dược sĩ và hai giáo viên.

Tại địa phương, ông Siu Brul là người uy tín nhất của làng. Nhiều năm liền, ông nhận được nhiều giấy khen, bằng khen trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, gia đình văn hóa, hiếu học… Hộc tủ nhà ông nay đã ken cứng đủ loại giấy khen.

Chia sẻ về cách làm của mình, ông Siu Brul bảo: "Để bà con tin, nghe theo, trước tiên mình phải gương mẫu. Do vậy, tôi luôn khuyên con cháu chăm ngoan học hành, tránh xa tệ nạn xã hội”.

Theo ông Brul, có kết quả như hôm nay cũng không dễ dàng gì. Lúc đầu, nhiều hộ gia đình không muốn tham gia mô hình này. Nhưng qua thời gian tuyên truyền, bà con thấy được nhiều lợi ích, thiết thực nhất là con cháu chăm ngoan, không vi phạm pháp luật nên bà con họ nhiệt tình tham gia.

Năm 2019, mô hình "Dòng họ Rmah tự quản ANTT" thành lập, đến nay, đã có 277 hộ với gần 800 khẩu tham gia. Nhiều gia đình trở thành điểm sáng tiên phong trong công tác phong trào thi đua yêu nước.

"Bà con tin tưởng nên nhiều vụ gia đình mâu thuẫn, hàng xóm có tranh chấp... đều gọi tôi đứng ra phân xử. Bên cạnh giải quyết chuyện phát sinh, tôi cũng chia sẻ cùng bà con về phát triển kinh tế, dạy con cháu chăm ngoan học hành. Hàng năm, dòng họ tổ chức nhiều cuộc họp để tổng kết, đánh giá cho tốt hơn" - ông Siu Brul nói.

Ông Siu Brul mừng và tự hào nhất là người dân xóa bỏ được nhiều hủ tục lạc hậu, mê tín trở thành gánh nặng, làm cho cái nghèo đeo bám mãi.

Ông Brul kể: Trước đây, người dân hay làm lễ Pơ Thi (bỏ mả) rất lớn, kéo dài nhiều ngày, phải đốt (giết thịt) nhiều trâu, bò, mua rượu... để cả làng cùng ăn. Vì vậy, nhiều nhà có hoàn cảnh khó khăn phải bán đất, đi vay nóng để mua trâu, bò, heo để thịt khiến gia đình thêm nghèo kiệt, sau lễ là lâm cảnh nợ nần.

Thậm chí, sau Lễ bỏ mả, người dân cắt đứt mọi quan hệ với người đã mất, ngôi mộ thì bỏ hoang. Nay, người dân vẫn giữ gìn phong tục bỏ mả nhưng không còn giết thịt nhiều trâu, bò, tổ chức linh đình nữa. Thay vào đó, người dân làm thịt gà, heo... những vật có giá tiền ít hơn và duy trì chăm sóc phần mộ, hương khói cho người đã khuất.

Ông Brul vui vẻ cho biết thêm bây giờ trong làng không còn cảnh mâu thuẫn dòng họ, thanh niên làng này đánh làng kia nữa... mọi người hòa thuận, chung sống với xóm làng.

Nói về mô hình "Dòng họ Rmah tự quản ANTT", anh Ksor Im, Trưởng thôn Marin 1 (xã Ia Mrơn) cho hay: “Mô hình này rất tốt, không chỉ dòng họ Rmah, mà nhiều dòng họ khác trong thôn cũng học tập theo. Nhờ đó, tình hình an ninh thôn đảm bảo, con cháu chăm ngoan, các gia đình tập trung phát triển kinh tế”.

Thiếu tá Lê Đình Hải, Trưởng Công an xã Ia Mrơn, đánh giá: "Mô hình này đã đi vào nề nếp, tình hình an ninh rất đảm bảo, mấy năm nay chưa ghi nhận có vi phạm pháp luật xảy ra. Đặc biệt, người đứng đầu mô hình đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật, các thành viên trong dòng họ noi theo."

Thông qua mô hình "Dòng họ Rmah tự quản ANTT", nhiều hộ gia đình cũng được hỗ trợ kịp thời trong cuộc sống. Tính đến năm 2024, đã có 10 hộ gia đình được nhà nước hỗ trợ cấp 10 con bò; 89 hộ vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội để phát triển kinh tế; 25 hộ được hợp đồng canh tác đất 5% của xã để trồng lúa.

Người đứng đầu dòng họ Rmah cũng tích cực phối hợp với công an xã tham gia công tác tuần tra phòng chống tội phạm; tham gia giải quyết các vụ việc phát sinh như mâu thuẫn gia đình, xóa bỏ hủ tục mê tín, dị đoan…

Mong mô hình được nhân rộng ở nhiều địa phương

Thượng tá Hoàng Sỹ Thuật, Phó Trưởng Công an huyện Ia Pa, cho hay mục tiêu của mô hình dòng họ tự quản an ninh trật tự là phát huy truyền thống dòng họ, vận động con cháu chăm ngoan, hiếu học, không vi phạm pháp luật… tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa phương.

Kết quả sau 5 năm thực hiện, các thành viên trong dòng họ không có trường hợp vi phạm pháp luật. Việc huy động cả hệ thống chính trị cơ sở tham gia hoạt động mô hình đã góp phần bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

Thượng tá Thuật bày tỏ mong muốn nhân rộng mô hình ở nhiều địa phương khác và có sự quan tâm hơn từ các cấp, ngành nhằm hỗ trợ kinh phí hoạt động cho mô hình… vì lâu nay chi phí xăng xe, hội họp đều từ nguồn quyên góp, vận động.