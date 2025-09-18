Lãnh án vì chiếm đoạt tiền của ngân hàng để đầu tư vào ứng dụng "Phố Đèn Đỏ" 18/09/2025 16:30

(PLO)- Bị cáo Nguyễn Anh Khương đã dụ dỗ hai đồng nghiệp cùng chiếm đoạt tiền của ngân hàng để đầu tư vào ứng dụng "Phố Đèn Đỏ"...

Ngày 18-9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Anh Khương (cựu nhân viên ngân hàng V) 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị cáo Lê Nguyễn Nhật Thi (cựu giao dịch viên ngân hàng V), Bùi Thị Thanh Ngân (cựu kiểm soát viên ngân hàng V) mỗi người 2 năm tù, cùng về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Bị cáo Nguyễn Anh Khương tại tòa. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, ngày 18-2-2024, Nguyễn Anh Khương sử dụng ứng dụng TikTok, truy cập trang web với nội dung kết nối hẹn hò rồi tải ứng dụng "Phố Đèn Đỏ" để sử dụng.

Khương được nhân viên chăm sóc khách hàng (không rõ nhân thân, lai lịch) của ứng dụng "Phố Đèn Đỏ" tư vấn Khương nộp tiền theo hướng dẫn để nâng cấp thành tài khoản VIP.

Đồng thời, đưa ra các chính sách để sử dụng dịch vụ mại dâm vừa có thể đầu tư kiếm lợi nhuận. Theo hướng dẫn, Khương nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng khác nhau.

Cụ thể, chiều 19-2-2024, Khương chuyển 578.000 đồng vào tài khoản ngân hàng tên Nguyễn Minh Học. Khoảng 10 phút sau, Khương nhận lại được số tiền 635.800 đồng.

Lúc 15 giờ 03 phút ngày 19-2-2024, Khương tiếp tục chuyển 433.000 đồng vào tài khoản Nguyễn Minh Học và nhận lại được 476.300 đồng. Khương tiếp tục chuyển số tiền 1,3 triệu đồng và nhận lại được 1,4 triệu đồng.

Đến 15 giờ 48 phút cùng ngày, Khương tiếp tục chuyển 12,3 triệu đồng nhưng không được nhận lại tiền về tài khoản. Sau khi phản hồi với nhân viên, Khương được thông báo hệ thống bị lỗi, cần phải nạp thêm tiền để chỉnh sửa lỗi hệ thống. Sau đó, Khương tiếp tục chuyển gần 89 triệu đồng nhưng vẫn không nhận được tiền lãi.

Sáng 20-2-2024, Khương tiếp tục chuyển 59,9 triệu đồng vào tài khoản. Với lý do Khương thực hiện không đúng theo hướng dẫn, các đối tượng yêu cầu Khương nộp tiếp số tiền 59,9 triệu đồng để khắc phục và cam kết sẽ hoàn trả cả gốc và lãi toàn bộ số tiền đã nộp.

Hai bị cáo là cựu nhân viên ngân hàng tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

Thời điểm này, Khương là nhân viên hội sở ngân hàng V nên có quen biết với Lê Nguyễn Nhật Thi (giao dịch viên ngân hàng V).

Do không có đủ tiền, Khương đã nhờ Thi nộp tiền khống vào tài khoản cá nhân của Khương để chuyển theo yêu cầu của nhân viên ứng dụng "Phố đèn đỏ".

Chiều 20-2-2024, Khương đến phòng giao dịch gặp Thi và nói việc gấp cần tiền để đầu tư, nhờ Thi làm thủ tục nộp tiền mặt vào tài khoản của Khương, nhưng Khương không thực hiện nộp tiền.

Thi nói với Khương việc này phải trao đổi trực tiếp với Bùi Thị Thanh Ngân (kiểm soát viên phòng giao dịch). Khương liền đi đến trao đổi và nhờ Ngân đồng ý cho Thi thực hiện nộp khống tiền vào tài khoản của Khương.

Để được Thi và Ngân giúp đỡ, Khương hứa hẹn sau khi nhận được tiền nộp khống thì trong vòng 15 phút sẽ nhận lại được tiền từ việc đầu tư Khương sẽ hoàn lại.

Khương còn đưa thông tin gian dối, bản thân có gửi sổ tiết kiệm tại hai ngân hàng khác nhưng chưa tới thời hạn rút. Trường hợp không nhận được tiền, Khương sẽ rút tiền từ hai sổ tiết kiệm để bù lại.

Từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 20-2-2024, Thi và Ngân thực hiện thủ tục nộp khống tổng số tiền 739 triệu đồng từ quỹ giao dịch hàng ngày của ngân hàng V cấp cho phòng giao dịch vào tài khoản của Khương.

Quá trình điều tra xác định hai bị cáo Thi và Ngân đều khai đã tin tưởng theo những thông tin gian dối mà Khương cung cấp.

Cả hai không hứa hẹn, bàn bạc, lên kế hoạch từ trước với Khương để chiếm đoạt tiền của ngân hàng, cũng không được trả công hay hứa hẹn được trả công từ việc làm trên.