Lãnh đạo Bangkok công bố nguyên nhân xuất hiện 'hố tử thần' khổng lồ 24/09/2025 13:50

(PLO)- Thị trưởng thủ đô Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết nguyên nhân gây ra hố sụt lún khổng lồ sáng 24-9 liên quan việc thi công nhà ga tàu điện ngầm gần đó.

Ngay trong sáng 24-9, Thị trưởng thủ đô Bangkok (Thái Lan) Chadchart Sittipunt đã công bố nguyên nhân xuất hiện “hố tử thần” khổng lồ ngay trước cửa bệnh viện Vajira (quận Dusit, Bangkok), theo tờ The Nation.

Hố sụt lún có độ rộng 30x30 m, sâu 50 m xuất hiện vào khoảng 7 giờ sáng 24-9 ngay trước cửa bệnh viện Vajira, cách không xa công trường tuyến tàu điện ngầm Màu Tím (MRT Purple Line) và xây dựng nhà ga ngầm mang tên bệnh viện này.

“Khi trần nhà ga bị hư hại, đất đá phía trên đã chảy vào đường hầm và không gian ngầm đang được thi công, khiến các tòa nhà gần đó bị lún. Phía bị sập có nền đất yếu và thiếu kết cấu đỡ” - ông Chadchart cho biết.

Thị trưởng Bangkok Chadchart Sittipunt (áo bảo hộ đen) thị sát công tác cứu hộ tại hố sụt lún trước bệnh viện Vajira sáng 24-9. Ảnh: THE NATION

Ông Chadchart nhấn mạnh rằng hố sụt lún này là “vấn đề nghiêm trọng” và chính quyền Bangkok “đang huy động mọi nguồn lực” để ứng phó. Ông Chadchart cũng cam kết sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, độc lập.

Ông Chadchart chỉ thị thực hiện 7 biện pháp ứng phó, bao gồm ngừng hệ thống cấp nước ngầm (thay vào đó là cấp nước bằng xe bồn) và cắt điện trong khu vực, bịt lỗ hổng ở nhà ga ngầm và theo dõi chuyển động của đất đá quanh công trường ngầm, đánh giá kết cấu và mức độ an toàn của các toà nhà xung quanh và điều phối giao thông trên các tuyến đường bị ảnh hưởng.

Cũng trong sáng 24-9, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul đã tới thị sát công tác cứu hộ tại hố sụt lún, lên tầng 6 của toà nhà bệnh viện Vajiri để theo dõi tình hình.

Ông Anutin còn tham gia cuộc họp chiến lược ứng phó, nghe báo cáo từ ông Chadchart, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Mallika Jiraphanwanich và những người đứng đầu của Cơ quan quản lý MRT và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul (đi đầu) thị sát công tác cứu hộ tại hố sụt lún trước bệnh viện Vajira (Bangkok) sáng 24-9. Ảnh: THAI POST

Cơ quan quản lý MRT đã dừng thi công tại khu vực nhà ga Vajira để chờ các chuyên gia xem xét lại điều kiện địa chất.

Theo tờ Khaosod, khu vực xuất hiện hố sụt lún là nơi đang thi công 2 đường hầm, một ở độ sâu 15 m và một ở độ sâu 30 m. Nhà ga Vajira của tuyến MRT Purple Line được xây dựng ở độ sâu 30 m, kết nối với mặt đất bằng một mạng lưới đường hầm phức tạp.

Vì lý do an toàn, bệnh viện Vajira đã tạm ngừng hoạt động khám bệnh ngoại trú trong 2 ngày. Khoảng 3.500 bệnh nhân đã được thông báo dời lịch hẹn khám bác sĩ. Hơn 200 bệnh nhân ngoại trú và 50 bệnh nhân nội trú cũng đã được sơ tán ngay khi xuất hiện hố sụt lún.

Toà nhà bệnh viện Vajira không bị ảnh hưởng nghiêm trọng do còn có một bức tường ngầm ngăn cách bệnh viện với công trường thi công tuyến MRT.

Tường của 2 toà nhà dân cư gần đó bị nứt vỡ nghiêm trọng. Một cửa hàng nhỏ và một văn phòng gần đó cũng xuất hiện các vết nứt nhỏ trên tường. Các chuyên gia đánh giá việc khắc phục các thiệt hại này có thể tiêu tốn tới hàng triệu baht (hàng chục nghìn USD).

Thị trưởng Chadchart đã đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 10 triệu baht (hơn 312.000 USD) cho mỗi gia đình phải di dời.