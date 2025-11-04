Lật thuyền khi đi đánh cá, người vợ bơi được vào bờ, chồng đang mất tích 04/11/2025 17:29

(PLO)- Bị lật thuyền khi đi đánh bắt cá mưu sinh trên sông Lam, người vợ bơi được vào bờ, người chồng đang được lực lượng cứu nạn tìm kiếm.

Chiều 11-4, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người dân, người thân đang nỗ lực tìm kiếm ông Trần Văn (58 tuổi, trú xóm Giang Tiên, xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An) bị lật thuyền đánh cá, mất tích trên sông Lam.

Công tác tìm kiếm cứu nạn trên sông Lam đang diễn ra khẩn trương.

Ông Nguyễn Khánh Thành, Chủ tịch UBND xã Bích Hào cho biết, sáng sớm nay vợ chồng ông Hưng chèo thuyền đi đánh bắt cá trên sông Lam. Khi đang mưu sinh trên sông đoạn giáp ranh xã Bích Hào và xã Vạn An (tỉnh Nghệ An) thì không may thuyền của vợ chồng ông Hưng bị lật.

Bà Nguyễn Thị Lữ (53 tuổi) - vợ của ông Hưng bơi được vào bờ trong tình trạng hoảng loạn, đuối sức rồi được người dân phát hiện đưa lên sưởi ấm. Ông Hưng bị nước cuốn mất tích trên sông Lam.

Vợ của ông Hưng đang ngồi gào khóc, gọi tên chồng bên sông Lam. Công tác tìm kiếm cứu nạn đang gặp khó khăn do nước sông dâng cao, chảy xiết và lòng sông rất rộng.