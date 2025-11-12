Lĩnh vực khoa giáo giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 12/11/2025 16:11

Ngày 12-11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác Khoa giáo năm 2025.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, chủ trì hội nghị.

Tuyên giáo là lĩnh vực trọng yếu, then chốt

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm triển khai sâu rộng các chủ trương, nghị quyết của Đảng về lĩnh vực khoa giáo.

Đồng thời, góp phần tăng cường sự thống nhất về nhận thức và hành động, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa giáo trong toàn hệ thống chính trị.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại hội nghị. Ảnh TTXVN.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc và toàn diện đối với lĩnh vực khoa giáo. Đây là lĩnh vực trọng yếu, giữ vai trò then chốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, công tác khoa giáo có mối quan hệ mật thiết và gắn bó chặt chẽ với công tác xây dựng Đảng, xây dựng con người, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, hội nhập quốc tế, phát triển con người Việt Nam toàn diện, xây dựng nền khoa học, giáo dục tiên tiến, y tế hiện đại, xã hội nhân văn, công bằng và văn minh, góp phần củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng và sức mạnh nội sinh của đất nước.

Trong những năm gần đây, đặc biệt từ sau Đại hội XIII của Đảng, lĩnh vực khoa giáo đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng góp phần trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm:

Cần nâng cao nhận thức, thống nhất về tư tưởng và vai trò chiến lược của công tác khoa giáo. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ về khoa giáo đã được xác định trong các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết chuyên đề của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cần tăng cường năng lực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra công tác khoa giáo. Cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và kết luận của Đảng, bảo đảm công tác tham mưu đi trước mở đường, sát với thực tiễn và có tầm nhìn, hiệu quả cao.

Cần đổi mới nội dung, phương pháp, tác phong công tác khoa giáo theo hướng hiện đại, thiết thực. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong công tác khoa giáo. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về đường lối của Đảng, gắn với lợi ích thiết thực của nhân dân.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác Khoa giáo năm 2025. Ảnh: TTXVN

Cùng với đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là phối hợp giữa tuyên giáo, dân vận, khoa giáo và các ban, bộ, ngành, địa phương; đưa văn hóa, con người, giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, tạo môi trường văn hóa lành mạnh trong từng gia đình, từng nhà trường, cộng đồng, đẩy mạnh phong trào dân vận khéo trong lĩnh vực khoa giáo.

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ khoa giáo đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Cán bộ khoa giáo phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng và năng lực chuyên môn sâu, tầm nhìn chiến lược, phong cách khoa học, nhân văn.

Mỗi người phải trở thành một nhân tố sáng tạo

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) trình bày Báo cáo chuyên đề: "Yêu cầu đột phá phát triển khoa học – công nghệ (KHCN) đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đáp ứng tình hình mới".

Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: Ngày 22-12-2024, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xác định rõ đây là đột phá chiến lược, động lực chủ yếu thúc đẩy hiện đại hóa đất nước, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong tình hình mới không chỉ là nhiệm vụ của ngành KHCN, mà là sứ mệnh chính trị, văn hóa và kinh tế của toàn xã hội, của từng bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân.

Mỗi người Việt Nam, ở bất kỳ vị trí nào, đều phải trở thành một nhân tố sáng tạo, một phần của mạng lưới đổi mới quốc gia.

Trình bày báo cáo chuyên đề tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn, cho biết bối cảnh quốc tế và trong nước đang có những thay đổi sâu sắc, đặt ra những yêu cầu mới, toàn diện và cấp thiết đối với ngành GD.

Đất nước ta đứng trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, thực hiện hai mục tiêu 100 năm, cần phải có thế hệ con người Việt Nam mới, những công dân toàn cầu có đủ bản lĩnh, trí tuệ, sức khỏe để kiến tạo tương lai.

“Trên nền tảng những quan điểm, chủ trương đã có, bổ sung một số nội dung mới, điều chỉnh một số nội dung không còn phù hợp; xác định cụ thể các mục tiêu phát triển giáo dục, đào tạo gắn với mục tiêu phát triển của đất nước tới năm 2030, 2035 và tầm nhìn đến năm 2045; đề ra những giải pháp mới, đột phá, đáp ứng những yêu cầu mới, cao hơn cho phát triển đất nước bứt phá, vượt qua bẫy thu nhập trung bình, tiến vào kỷ nguyên thịnh vượng, hùng cường”- Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.