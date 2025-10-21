Lốc xoáy khủng khiếp ở ngoại ô Paris, 10 người thương vong 21/10/2025 20:21

(PLO)- Trận lốc xoáy tối 20-10 ở ngoại ô Paris làm 10 người thương vong, lần đầu tiên kể từ mùa hè năm 2008 Pháp ghi nhận trường hợp thiệt mạng do loại hình thiên tai này.

Ngày 20-10, một trận lốc xoáy khủng khiếp quét qua hàng loạt xã của tỉnh Val-d’Oise, ngoại ô phía tây thủ đô Paris (Pháp) khiến 1 người thiệt mạng và 9 người bị thương, hãng tin AFP cho hay.

Tỉnh trưởng Val-d’Oise - ông Philippe Court cho biết một cơn lốc xoáy mạnh đã quét qua khoảng 10 xã của tỉnh này vào gần 6 giờ tối 20-10 (tức 11 giờ đêm cùng ngày, theo giờ Việt Nam).

Đài quan sát khí tượng Keraunos (Pháp) cho biết trận lốc xoáy này có kích thước nhỏ nhưng hoạt động rất mạnh, gây thiệt hại đáng kể cho Val-d’Oise. Nhiều cây cối bị bật gốc, nhiều ngôi nhà bị tốc mái, nhiều xe cộ bị hất tung và hư hại.

Lốc xoáy khủng khiếp ở tỉnh Val-d’Oise (Pháp) chiều tối 20-10. Nguồn: FRANCEINFO/X/Olive

Một cư dân tại Ermont – một trong những xã bị ảnh hưởng nặng nề nhất – chia sẻ với trang tin FranceInfo rằng anh “thực sự bất ngờ” và “rất sợ hãi” trước cảnh tượng “gần như tận thế” chiều tối 20-10. Nhiều ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, tường đổ sập, cây cối đổ rạp và giao thông hỗn loạn.

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động tổng cộng 150 nhân viên cứu hộ, nhân viên y tế và cảnh sát tới các khu vực bị thiên tai tàn phá.

Tỉnh Val-d’Oise đã thành lập một trung tâm điều phối cấp sở để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Một số xã cũng lập các đơn vị ứng phó khủng hoảng tại địa phương.

Gió mạnh làm đổ cần cẩu tại tỉnh Val-d’Oise (Pháp) chiều tối 20-10. Nguồn: FRANCEINFO/X/hakim.9212

Ông Court cho biết gió mạnh đã quật ngã cần cẩu tại một công trường xây dựng khiến một công nhân, 23 tuổi, thiệt mạng cùng 9 người bị thương nặng. Tới rạng sáng 21-10, 4 người vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Cần cẩu bị đổ do lốc xoáy tại công trường xây dựng ở tỉnh Val-d’Oise (Pháp), khiến 1 người thiệt mạng và 9 người bị thương nghiêm trọng. Ảnh: AFP

Thanh tra lao động đã tới hiện trường ngay trong tối 20-10. Cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra tội ngộ sát và gây thương tích không cố ý liên quan tới tai nạn này.

Nhiều ngôi nhà bị hư hại. Ảnh: LE PARISIEN

Theo tờ Le Parisien, đây là lần đầu tiên trong 17 năm qua xảy ra tai nạn chết người do lốc xoáy ở Pháp. Lần gần nhất xảy ra vào mùa hè năm 2008, khi quét qua miền bắc Pháp khiến 3 người chết do nhà sập và 18 người bị thương.

Tỉnh trưởng Val-d’Oise - ông Philippe Court sáng 21-10 đã thị sát các khu vực bị ảnh hưởng. Ảnh: X/Préfet du Val-d'Oise

Gió mạnh cũng làm một cần cầu khác rơi xuống một cơ sở an ninh xã hội nhưng không gây thương vong. Một cần cẩu thứ ba rơi xuống gần một toà nhà dân cư.

Một cần cẩu đổ xuống gần một toà nhà dân cư ở tỉnh Val-d’Oise (Pháp). Ảnh: X/Préfet du Val-d'Oise

Giới chức địa phương đã ban hành cảnh báo đi lại ở nhiều khu vực. Một số tuyến đường sắt bị gián đoạn tới ít nhất là 3 giờ chiều 21-10. Tới đầu giờ chiều 21-10, 1.700 hộ gia đình vẫn chịu cảnh mất điện.