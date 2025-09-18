LỜI CẢM ƠN 18/09/2025 16:47

Tối 17-9, Báo Pháp Luật TP.HCM đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập (17-9-1990 - 17-9-2025).

Dịp này, Báo Pháp Luật TP.HCM rất vinh dự và xúc động khi nhận được Thư chúc mừng của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.

Cùng với đó, báo cũng vinh dự đón nhận những lời chúc mừng, nhiều lẵng hoa tươi thắm cùng nhiều tình cảm quý báu, góp ý và kỳ vọng từ các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Lẵng hoa chúc mừng của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; lẵng hoa của đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; lẵng hoa của đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lẵng hoa của đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; PGS.TS Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Trung tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; cùng nhiều lẵng hoa của các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, Tòa án Nhân dân Tối cao.

Báo rất vinh dự đón tiếp đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước và đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam đến dự và có những phát biểu rất ấm áp. Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM dẫn đầu Đoàn ĐBQH TP.HCM cũng đến thăm và chúc mừng Báo.

Báo nhận được sự quan tâm và trân trọng của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM. Đến dự trực tiếp lễ kỷ niệm có đồng chí Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy, đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; cùng nhiều đồng chí là Thành ủy viên, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, sở ngành, phường, xã trên địa bàn TP.HCM; cùng lãnh đạo các trường đại học và các cơ sở y tế, viện nghiên cứu trên địa bàn thành phố... Đồng chí Dương Anh Đức, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, có bài phát biểu chỉ đạo cho báo với những đánh giá sâu sát và trân trọng.

Lễ kỷ niệm trở nên đậm chất pháp lý hơn với sự có mặt của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh, Luật sư Phan Trung Hoài - Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam và rất đông đảo các luật sư ở TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh... Cùng đó là sự tham dự của quý cộng đồng doanh nghiệp - những người bạn đã luôn đồng hành, hỗ trợ Báo Pháp Luật TP.HCM trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt trong đêm kỷ niệm, Báo vui mừng đón tiếp những "đầu tàu" các thế hệ đã dày công gầy dựng nên báo Pháp Luật TP.HCM: Nhà báo Nam Đồng, nguyên Tổng Biên tập của báo - người có công to lớn trong việc xây dựng nên nền tảng và các giá trị cốt lõi của báo; Nhà báo, TS.LS Phan Đăng Thanh; Nhà báo Phạm Phú Tâm- nguyên Tổng Biên tập, Nhà báo Nguyễn Thị Thu Tâm - nguyên Phó Tổng biên tập... Cùng đó là Tổng biên tập của các báo bạn (báo Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM, Sài Gòn Giải Phóng, Người Lao Động, Phụ Nữ...) và đại diện lãnh đạo các cơ quan Thông tấn ở Trung ương tại TP.HCM (VOV, TTXVN. VTV...).

Báo cũng rất xúc động khi bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội - người đã đồng hành với những đề tài vô cùng hóc búa của Pháp Luật TP.HCM, dù tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn chống gậy tới dự lễ kỷ niệm. Nguyên Chánh Tòa Hình sự - Tòa án Tối cao Đinh Văn Quế - một cây bút bình luận hình sự xuất sắc, vị chuyên gia vô cùng thân thiết của báo, tuổi gần 80, vẫn đi hàng trăm cây số đến cùng tập thể Pháp Luật TP.HCM.

Trên hết, suốt 35 năm qua báo đã đón nhận biết bao ân tình, sự chung tay góp sức, sẻ chia, đòi hỏi, kỳ vọng cùng nhiều tình cảm, lời động viên và sự quan tâm, đến thăm chúc mừng trực tiếp từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chuyên gia, bạn đọc thân thiết ở TP.HCM và các tỉnh thành bạn (Đồng Nai, Tây Ninh, Cà Mau, Đà Nẵng...).

Ban Biên tập và toàn thể những người làm Báo Pháp Luật TP.HCM xin chân thành cảm ơn sự tin yêu và những tình cảm quý báu đó.

Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, vượt qua thách thức để tiếp tục vươn lên, góp sức vào sự phát triển của TP.HCM và đất nước; chung tay xây dựng niềm tin công lý của toàn xã hội, xứng đáng với sự tin cậy và kỳ vọng của quý vị đã dành cho Báo.

Trân trọng!

BÁO PHÁP LUẬT TP.HCM