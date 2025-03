Lời khuyên từ chuyên gia giúp đẩy lùi bệnh gan nhiễm mỡ. 22/03/2025 18:27

"Kẻ giết người thầm lặng” của gan

Chế độ ăn Địa Trung Hải, giàu trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh, được khuyến khích để tránh bị bệnh gan nhiễm mỡ. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) đang nổi lên như một mối quan tâm sức khỏe toàn cầu, do tỷ lệ béo phì, tiểu đường và lối sống ít vận động ngày càng tăng. NAFLD bao gồm nhiều rối loạn về gan, từ nhiễm mỡ đơn giản đến viêm gan nhiễm mỡ không do rượu (NASH), có thể dẫn đến xơ gan và suy gan.

Nghiên cứu gần đây cho thấy bệnh gan nhiễm mỡ ảnh hưởng đến khoảng 25% dân số toàn cầu, đặc biệt là ở người trẻ tuổi do béo phì gia tăng. Tiến sĩ Sumeet Kainth, Bác sĩ tư vấn về bệnh gan và tiêu hóa tại Bệnh viện Livasa (Ấn Độ), chia sẻ: "Các yếu tố nguy cơ như di truyền, chế độ ăn kém và thiếu hoạt động thể chất góp phần vào sự tiến triển của bệnh".

Bảo vệ gan khỏi “sát thủ”

"Chăm sóc gan, chăm sóc bạn" nhấn mạnh thay đổi lối sống là chiến lược quản lý chính. Tiến sĩ Kainth tiết lộ: "Giảm cân bằng chế độ ăn và vận động thường xuyên đã giảm mỡ gan và cải thiện chức năng gan. Chế độ ăn Địa Trung Hải, giàu trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh, được khuyến khích".

Tập thể dục thường xuyên, đặc biệt là aerobic, hiệu quả trong việc giảm mỡ gan. Tiến sĩ Kainth thông báo: "Các phương pháp điều trị mới đang nghiên cứu nhắm vào chuyển hóa, viêm và xơ hóa. Phát hiện sớm và can thiệp là cần thiết".

Do đó, để phát hiện gan nhiễm mỡ, chúng ta nên sàng lọc thường xuyên cho người nguy cơ cao (béo phì, tiểu đường loại 2) rất quan trọng. Kết hợp thay đổi lối sống và liệu pháp nhắm mục tiêu là phương pháp toàn diện để quản lý NAFLD hiệu quả.