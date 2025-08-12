Tuyên án vụ Lừa bán căn hộ chung cư Nam An, Giám đốc Công ty Siêu Thành lãnh tù chung thân 12/08/2025 16:23

(PLO)- Quá trình thực hiện dự án, phía Công ty Siêu Thành đã đột ngột thông báo ngừng thi công công trình do gặp khó khăn về tài chính và dời trụ sở, cắt liên lạc với khách hàng.

Sau hơn hai tuần xét xử, ngày 12-8, TAND TP.HCM tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Võ Thị Phượng (44 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Siêu Thành - đơn vị thực hiện dự án chung cư Nam An - Kingsway) và bị cáo Trần Thị Thùy Trang (Phó giám đốc) 20 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX buộc bị cáo Phượng bồi thường hơn 190 tỉ đồng, bị cáo Trang bồi thường 42 tỉ đồng cho các khách hàng.

Đối với các khách hàng trực tiếp ký hợp đồng lần đầu với chủ đầu tư (F1), HĐXX dành quyền khởi kiện cho họ trong vụ án khác và ưu tiên mua lại căn hộ nếu dự án được tiếp tục thực hiện. Các trường hợp vay tiền Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) để mua dự án, HĐXX ghi nhận sự tự nguyện của phía ngân hàng khi áp dụng mức lãi suất 6% với khoản nợ còn lại.

Hai bị cáo Võ Thị Phượng và Trần Thị Thuỳ Trang tại tòa sơ thẩm. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Trong vụ án này, Trịnh Minh Thanh - dù có vai trò chủ mưu trong vụ án nhưng người này đã chết trong quá trình điều tra do bị Covid-19 và đã được Công an TP.HCM đình chỉ điều tra.

Theo cáo trạng, năm 2016, Trịnh Minh Thanh mua lại Công ty Siêu Thành. Năm 2018, công ty này làm chủ đầu tư và thực hiện dự án Chung cư Nam An trên diện tích đất 7.082,4 m2 tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân cũ, TP.HCM.

Đến tháng 9-2019, dự án đã hoàn thiện phần thô tầng 20, tương ứng tiến độ thanh toán 70% thì bị Sở Xây dựng TP.HCM xử phạt do xây dựng sai nội dung giấy phép.

Sau đó, phía Công ty Siêu Thành không tiếp tục thực hiện dự án. Đến tháng 3-2020, công ty thông báo ngừng thi công công trình do gặp khó khăn về tài chính do dịch Covid-19 và dời trụ sở, cắt liên lạc với khách hàng.

Trịnh Minh Thanh, Võ Thị Phượng và Trần Thị Thùy Trang đã sử dụng pháp nhân Công ty Siêu Thành ký hợp đồng, bán một căn hộ cho nhiều người, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để sử dụng.

Theo đó, Thanh đã xây dựng dự án Chung cư Nam An. Sau khi được cấp phép, ông Thanh chỉ xây dựng phần thô, không tiếp tục xây dựng theo cam kết nhưng vẫn ký kết hợp đồng bán căn hộ cho khách hàng.

Ông Thanh chỉ đạo Phượng ký hoặc đóng dấu chữ ký (khắc sẵn) vào hợp đồng bán căn hộ; một số căn hộ bán trùng cho nhiều cá nhân. Hành vi của ông này đã đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuy nhiên, Thanh đã chết nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Với vai trò là giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty Siêu Thành, bị cáo Võ Thị Phượng đã trực tiếp ký hợp đồng mua bán căn hộ với 496 khách hàng, giúp sức chiếm đoạt số tiền hơn 210 tỉ đồng. Trong đó, tổng thu của khách hàng 477 tỉ đồng trừ đi 266 tỉ đồng khách hàng thanh toán vào tài khoản chuyên thu của ABBank và tài khoản của HDBank.

Hành vi của Phượng đã giúp sức tích cực cho Thanh chiếm đoạt tiền của khách hàng. Phượng được hưởng lợi 100 triệu đồng.

Đối với Trần Thị Thùy Trang, cáo trạng xác định Trang đã sử dụng Hợp đồng ủy quyền không còn hiệu lực ký bán 42 căn hộ cho 20 khách hàng để nhận 41,8 tỉ đồng.