Luật Đường sắt mới: Mở cơ hội huy động vốn tư nhân 06/10/2025 12:07

Bộ Xây dựng vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Đường sắt 2025 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9. Trong đó, bộ yêu cầu các đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương, cùng các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện.

Theo đó, từng cơ quan, đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và thời hạn hoàn thành công việc; phát huy vai trò chủ động trong quá trình phối hợp. Mục tiêu là bảo đảm Luật Đường sắt và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được triển khai thống nhất, đồng bộ và khả thi trên phạm vi cả nước.

Luật Đường sắt có nhiều quy định mới hướng đến cho phép tư nhân đầu tư vào hạ tầng đường sắt. Ảnh: V.LONG

Một trong những điểm mới quan trọng của Luật Đường sắt 2025 là bổ sung quy định cho phép đầu tư dự án đường sắt bằng nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước. Đây là bước thể chế hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, tạo hành lang pháp lý để thu hút các nguồn lực xã hội tham gia phát triển hạ tầng giao thông.

Bộ Xây dựng cho biết, quy định mới mở ra cơ hội huy động tối đa nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực của khu vực kinh tế tư nhân trong đầu tư phát triển hệ thống đường sắt. Tuy nhiên, Luật vẫn giữ cơ chế kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm Nhà nước giữ vai trò quản lý thống nhất đối với hệ thống hạ tầng này.

Đáng chú ý, Luật mới cũng bổ sung các quy định về quản lý chi phí đầu tư, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình xác định chi phí đối với những công trình, hạng mục hoặc thiết bị mà Việt Nam chưa có định mức, đơn giá phù hợp.

Trước đây, việc áp dụng các định mức hiện hành cho các dự án đường sắt điện khí hóa, công nghệ mới còn gặp khó khăn. Việc bổ sung quy định này được kỳ vọng sẽ giúp xác định đơn giá, định mức hợp lý, sát thực tế và phù hợp thông lệ quốc tế, qua đó tạo thuận lợi trong quá trình triển khai các dự án đường sắt mới.

Luật Đường sắt 2025 cũng bổ sung cơ chế xử lý vướng mắc trong việc thực hiện các hợp đồng đầu tư xây dựng đường sắt, đặc biệt là các hợp đồng áp dụng theo mẫu FIDIC (hợp đồng do Hiệp hội các kỹ sư tư vấn quốc tế soạn thảo) vốn được sử dụng phổ biến thời gian qua.

Một điểm mới khác đáng chú ý là Luật đã quy định rõ về đường sắt tốc độ cao, xác định đây là loại hình được thiết kế với vận tốc từ 200 km/h trở lên, làm cơ sở để nghiên cứu, đầu tư và quản lý phù hợp trong giai đoạn tới.