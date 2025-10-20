Mật vụ Mỹ phát hiện ‘tháp săn khả nghi’ gần sân bay trước khi ông Trump tới 20/10/2025 09:43

(PLO)- Mật vụ Mỹ phát hiện một tháo săn khả nghi trên một cây cao, có hướng ngắm thẳng về phía khu vực máy bay chở Tổng thống Trump cất hạ cánh cách đó chưa đầy 200 m.

Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) cho biết lực lượng an ninh đã phát hiện một “tháp săn khả nghi” trên một cây cao gần sân bay quốc tế Palm Beach (TP West Palm Beach, bang Florida) – nơi Tổng thống Donald Trump sử dụng trong các chuyến đi tới bang Florida, đài Fox News ngày 19-10 đưa tin.

Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel cho biết tháp săn khả nghi này được phát hiện hôm 16-10 “trước khi Tổng thống Trump trở lại West Palm Beach” và nhấn mạnh rằng tháp săn này có góc ngắm hướng thẳng về khu vực cất hạ cánh dành cho chiếc Không lực Một.

Ông Patel cho biết lực lượng an ninh không phát hiện cá nhân hay hoạt động khả nghi trên tháp săn này. FBI đã điều động các nguồn lực để thu thập tất cả các đồ vật có khả năng là vật chứng và dẫn đầu cuộc điều tra.

Tháp săn khả nghi gần sân bay quốc tế Palm Beach (bang Florida, Mỹ) với hướng ngắm thẳng về phía khu vực máy bay chở Tổng thống Trump cất hạ cánh. Ảnh: NEW YORK POST/USSS

Giám đốc Truyền thông của Cơ quan Mật vụ Mỹ Anthony Guglielmi xác nhận thông tin này và tuyên bố lực lượng này đang “làm việc chặt chẽ” với FBI và các lực lượng thực thi pháp luật địa phương để điều tra tháp săn khả nghi này.

Ông Guglielmi cho biết thêm rằng việc phát hiện tháp săn khả nghi này “không gây tác động đến bất kỳ hoạt động nào của Tổng thống Trump nhưng “sự cố này nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp an ninh nhiều lớp” mà lực lượng mật vụ phải triển khai.

Một quan chức Nhà Trắng (giấu tên) nói với Fox News rằng “các biện pháp an ninh được tăng cường” khi Tổng thống Trump lên chiếc Không lực Một rời West Palm Beach hôm 19-10 sau chuyến thăm Florida.

Theo đài CBS News, tháp săn này được dựng trên một cây cao nằm ở bên kia đường cao tốc, cách sân bay Palm Beach chưa đầy 200 m. Dường như tháp săn này đã được dựng vài tháng trước.

Theo CBS News, Tổng thống Trump đã không sử dụng khu vực cất hạ cánh này trong khoảng 1 năm qua do nó được xây dựng lại. Quá trình xây dựng đã hoàn tất và lực lượng an ninh đã phát hiện tháp săn khả nghi trên trong đợt rà soát trước khi khu vực cất hạ cánh này trở lại phục vụ Không lực Một.

Tháp săn này được phát hiện chỉ vài tuần sau khi đối tượng Ryan Routh bị kết tội âm mưu ám sát ông Trump. Dự kiến, bản án sau cùng sẽ được tuyên vào tháng 12-2025.

Routh là người đã nhắm bắn vào ông Trump – khi đó là ứng viên tổng thống – trong một sự kiện tranh cử hồi tháng 9-2024 tại sân golf Palm Beach, cách sân bay cùng tên chỉ hơn 1 km. May mắn, ông Trump không bị thương.

Nhưng trước đó, ông Trump đã trúng đạn, bị thương ở tai trong một âm mưu ám sát hụt khác hồi tháng 7-2024, tại bang Pennsylvania.

Sau 2 vụ ám sát hụt ông Trump, các cơ quan an ninh Mỹ đã thắt chặt các biện pháp an ninh bảo vệ các nhân vật chính trị quan trọng.