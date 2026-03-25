Miss World lần đầu tổ chức tại Việt Nam cuối năm nay 25/03/2026 23:48

Tối 25-3, sau phần thi Dance of Vietnam thuộc khuôn khổ Miss World Vietnam 2025 tại Nhà thi đấu Quân khu 7, TP.HCM, đạo diễn Hoàng Nhật Nam và bà Phạm Kim Dung, đại diện đơn vị đăng cai, công bố rằng cuộc thi sắc đẹp lâu đời nhất thế giới - Miss World sẽ lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam ở mùa giải thứ 73, dự kiến vào cuối năm nay.

Theo trang chủ Miss World, sự kiện sẽ quy tụ hơn 130 thí sinh đến từ nhiều quốc gia. “Thời gian tới, thế giới sẽ hội tụ tại Việt Nam cho một lễ kỷ niệm đặc biệt,” thông báo viết. Đây cũng là dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Miss World.

Đại diện Việt Nam tại cuộc thi lần này là Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, được công bố hồi tháng 8-2025. Cô 25 tuổi, quê Cần Thơ, cao 1,86 m, số đo ba vòng 87-63-98 cm. Trước đó, Bảo Ngọc từng giành ngôi Á hậu 1 Miss World Vietnam 2022 và tham dự Miss Intercontinental 2022 tại Ai Cập, giành ngôi vô địch.

Đương kim Hoa hậu Thế giới 2025 Opal Suchata. Ảnh: FBNV

Miss World ra đời tại Anh năm 1951 và trải qua 72 lần tổ chức trên khắp thế giới. Đây là một trong hai cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất toàn cầu, bên cạnh Miss Universe, luôn hướng tới tôn vinh những thí sinh có sắc vóc, học vấn và các dự án cộng đồng ý nghĩa. Thông điệp Beauty with a Purpose - Sắc đẹp vì mục đích cao cả vẫn là kim chỉ nam xuyên suốt cuộc thi.

Trong các mùa trước, thí sinh Việt Nam cũng để lại dấu ấn trên đấu trường quốc tế, nổi bật có Lan Khuê (top 11), Đỗ Mỹ Linh (top 40), Lương Thùy Linh (top 12), Tiểu Vy (top 30), Đỗ Thị Hà (top 13), Mai Phương (top 40) và Ý Nhi (top 40).

Được biết, Bà Julia Morley, Chủ tịch Miss World sẽ có mặt tại TP.HCM để công bố thông tin chính thức trong đêm chung kết Miss World Vietnam 2025, diễn ra ngày 29-3.