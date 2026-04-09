Mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây vào giai đoạn nước rút 09/04/2026 10:25

(PLO)- Dự án mở rộng tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, công việc vẫn còn nhiều thách thức.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về tiến độ dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đây là công trình trọng điểm kết nối khu vực Đông Nam bộ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Hiện nay chủ đầu tư đang bước vào giai đoạn chạy đua nước rút song tiến độ vẫn còn nhiều thách thức.

Theo VEC, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã khởi công từ ngày 19-8, đến nay đã triển khai thi công được hơn 7 tháng, đạt khoảng 40% thời gian hợp đồng. Các nhà thầu đã có nhiều nỗ lực trong công tác huy động và triển khai thi công, tuy nhiên tiến độ còn chưa đáp ứng mục tiêu đề ra.

Dự án cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: NHƯ NGỌC

Hiện nay, các đơn vị đang thi công đáp ứng tiến độ gồm có Công ty 368, Trung Chính. Một số đơn vị Phương Thành, Thăng Long, Vinaconex... có chậm so với tổng thể và đang có nhiều biện pháp để bù tiến độ, đảm bảo đáp ứng trong thời gian tới.

Đối với các đơn vị chậm tiến độ kéo dài như Công ty Khang Nguyên (gói thầu XL01) và Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn (gói thầu XL02), VEC và Tư vấn giám sát đã có cảnh cáo nhiều lần, tiếp tục theo dõi, giám sát thường xuyên. Đồng thời, VEC đã tổ chức họp kiểm điểm hàng tuần với các nhà thầu, tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát để xác định nguyên nhân chậm tiến độ, tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ.

Về nguồn vốn, dự án được đảm bảo bố trí theo tiến độ với tổng mức đầu tư từ nhiều nguồn. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước là 6.500 tỉ đồng, vốn vay 6.750 tỉ đồng và vốn tự có của VEC hơn 1.695 tỉ đồng. Tổng giá trị giải ngân đến nay đạt hơn 3.613 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm phần lớn với hơn 3.557 tỉ đồng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án đang gặp không ít khó khăn. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dù đã được cải thiện nhưng vẫn chưa hoàn tất.

Bên cạnh đó, nguồn cung vật liệu xây dựng đang là điểm nghẽn lớn. Các mỏ đất, đá chủ yếu tập trung tại khu vực Tân Cang (Đồng Nai), trong khi lưu lượng vận chuyển lớn và việc kiểm soát khai thác chặt chẽ khiến việc cung ứng cho công trường gặp khó khăn. Giá vật liệu trên thị trường cũng có biến động, thậm chí cao hơn so với công bố chính thức, gây áp lực lên chi phí và tiến độ thi công.

Trong bối cảnh đó, VEC đã kiến nghị các địa phương, đặc biệt là Đồng Nai và TP.HCM, đẩy nhanh công tác GPMB, sớm bàn giao mặt bằng sạch trong tháng 4. Đồng thời, đề xuất ưu tiên phân bổ nguồn vật liệu phục vụ dự án theo cơ chế đặc thù và sớm ban hành chỉ số giá xây dựng để tháo gỡ khó khăn.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây được xác định là công trình cấp bách, cần cơ bản hoàn thành trong năm 2026. Từ đó, nhằm đảm bảo kết nối đồng bộ với sân bay Long Thành.