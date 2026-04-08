Nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành còn vướng mặt bằng 5 hộ dân 08/04/2026 10:41

(PLO)- Hiện nay nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 51 vẫn đang vướng mặt bằng.

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành cơ bản đã hoàn thành phần lớn khối lượng xây lắp và đang thực hiện nghiệm thu, bàn giao với tổng khối lượng đạt 97%.

Đến nay, dự án đã hoàn thành gần 55km/57,8km, trong đó đưa vào khai thác tạm gần 30km từ nút giao đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến Km21+793.5 (nút giao Nguyễn Văn Tạo) và đoạn tuyến từ Km50+300 đến Km57+700 (nút Giao Phước An đến Quốc lộ 51), với toàn bộ 7/7 nút giao. Trong đó, đến nay có 25km/57,8km đã hoàn thành nhưng chưa khai thác là do chưa có kết nối giao thông.

Nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành và Quốc lộ 51. Ảnh: CTV

Trong quá trình thực hiện, từ tháng 8-2023 dự án được cấp có thẩm quyền duyệt đầu tư bổ sung nút giao Quốc lộ 51 (gói thầu XL-NG51) theo quy mô hoàn chỉnh. Diện tích thu hồi khoảng 2,76 ha tương ứng với 111 trường hợp bị ảnh hưởng.

Công tác giải phóng mặt bằng theo mốc tiến độ cần hoàn thành vào tháng 9-2025 để nhà thầu triển khai thi công. Tuy nhiên, có một số vướng mắc khách quan nên địa phương chưa hoàn thành theo tiến độ. Với nhiều nỗ lực, địa phương đã bàn giao được 106/111 trường hợp, còn 5 trường hợp chưa được bàn giao.

Một số hạng mục nút giao Quốc lộ 51 (gói thầu XL-NG51) thực hiện từ tháng 2-2025, đến nay đạt hơn 66% khối lượng dự án. Hiện dự án vẫn còn chậm do phần đường thi công chậm, không huy động được nguồn vật liệu đắp và vướng mặt bằng kéo dài. Nhà thầu đang tiếp tục cố gắng, dự kiến hoàn thành gói thầu vào ngày 30-6.

Trong cuộc họp do Thủ tướng Chính phủ chủ trì tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành ngày 29-3, Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính đã đề nghị tỉnh Đồng Nai khẩn trương giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm nhất, bàn giao trước ngày 15-4.

Trước những khó khăn trên, VEC kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét có ý kiến với UBND tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng bổ sung khu vực nút giao Quốc lộ 51 để bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 15-4; đảm bảo triển khai các hạng mục còn lại để thông xe toàn tuyến vào tháng 9-2026.