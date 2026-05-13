Mở rộng diện được trợ giúp pháp lý, cho phép thực hiện trực tuyến từ năm 2027 13/05/2026 16:51

Chiều 13-5, Văn phòng Chủ tịch nước họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ Nhất, trong đó có Luật trợ giúp pháp lý.

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết Luật Trợ giúp pháp lý có hiệu lực từ ngày 1-1-2027, với nhiều điểm mới nhằm mở rộng quyền tiếp cận công lý cho người dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế.

Theo bà Oanh, một trong những điểm đáng chú ý là mở rộng diện người được trợ giúp pháp lý (TGPL).

Cụ thể, luật bổ sung thêm nhiều nhóm đối tượng mới như người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người khuyết tật gặp khó khăn về tài chính; nạn nhân bạo lực gia đình, bạo lực giới; người bị hại trong các vụ án hình sự có hoàn cảnh khó khăn.

So với quy định hiện hành, luật mới đã nới lỏng một số điều kiện về tài chính và phạm vi địa bàn áp dụng, qua đó tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí cho người dân.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh. Ảnh: Trọng Phú

Luật cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực TGPL. Cụ thể, lần đầu tiên quy định về Hệ thống thông tin trợ giúp pháp lý quốc gia được bổ sung vào luật, đồng thời xác lập giá trị pháp lý của hồ sơ TGPL điện tử.

Người dân sẽ có thể đăng ký, tiếp nhận và thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức trực tuyến. Quy định này được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ nhanh chóng và kịp thời hơn.

Bên cạnh đó, luật tăng cường phân cấp, phân quyền cho địa phương trong tổ chức thực hiện TGPL. UBND cấp tỉnh được giao thẩm quyền ban hành các biện pháp hỗ trợ, thu hút nguồn lực xã hội tham gia hoạt động TGPL tại địa phương.

Trong khi đó, Bộ Tư pháp sẽ hướng dẫn tiêu chuẩn chất lượng và quy trình thực hiện thống nhất trên toàn quốc nhưng vẫn bảo đảm tính linh hoạt trong triển khai ở cơ sở.

Một nội dung khác là đơn giản hóa thủ tục hành chính. Luật quy định rút ngắn thời gian thụ lý hồ sơ, giảm bớt giấy tờ chứng minh điều kiện tài chính thông qua việc khai thác, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Ngoài ra, luật cũng hoàn thiện quy định về tổ chức thực hiện TGPL, trong đó nâng cao tiêu chuẩn và trách nhiệm nghề nghiệp của trợ giúp viên pháp lý; quy định rõ hơn trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và tổ chức thực hiện TGPL nhằm bảo đảm quyền bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho người được trợ giúp trong quá trình tố tụng.

Để triển khai luật từ ngày 1-1-2027, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch thi hành; ban hành hoặc trình ban hành các văn bản hướng dẫn; tổ chức truyền thông, phổ biến quy định mới; rà soát hệ thống văn bản pháp luật liên quan và hướng dẫn địa phương tổ chức thực hiện.