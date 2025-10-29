Mỗi năm Việt Nam có gần 200.000 ca đột quỵ mới, cao thứ 4 Đông Nam Á 29/10/2025 12:34

(PLO)- Mỗi năm cả nước ghi nhận gần 200.000 ca đột quỵ mới và gần 170.000 ca tử vong, cao hàng thứ 4 ở Đông Nam Á.

Ngày 29-10, tại Hà Nội, hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng, chống đột quỵ (29-10), Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp cùng Bộ Y tế, Hội Đột quỵ Hà Nội và các đơn vị tổ chức Lễ phát động Chương trình Quốc gia Phòng, chống và Quản lý đột quỵ với chủ đề Chủ động phòng, chống đột quỵ - Vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết đột quỵ hiện là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật tại Việt Nam.

Theo số liệu nghiên cứu, hằng năm cả nước ghi nhận gần 200.000 ca đột quỵ mới và gần 170.000 ca tử vong, cao hàng thứ 4 Đông Nam Á. Trong đó, số ca mắc và tử vong cao nhất nằm ở nhóm 60-70 tuổi, trẻ hơn so với ghi nhận tại các quốc gia khác.

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức chương trình khám sàng lọc miễn phí cho 1.000 người dân. Ảnh: VIẾT THỊNH

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, mục tiêu mà chương trình hướng tới là xây dựng hệ sinh thái phòng, chống đột quỵ toàn diện, lấy người dân làm trung tâm, dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và dữ liệu; đồng thời phát huy sức mạnh liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: “Chương trình hôm nay là khởi đầu cho xây dựng Chương trình Phòng, chống đột quỵ quốc gia, hướng tới mục tiêu chủ động dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ trong cộng đồng".

Đại diện Ban Tổ chức chương trình, Thạc sĩ, Dược sĩ Nguyễn Hữu Tú, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, chia sẻ tình trạng đột quỵ đang trẻ hóa, nhiều trường hợp xảy ra ở người dưới 35 tuổi.

Trong bối cảnh đột quỵ ngày càng trẻ hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng hỗ trợ bác sĩ nhận diện sớm nguy cơ và dự phòng hiệu quả hơn. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ vào y tế dự phòng, gắn với trách nhiệm và y đức vì lợi ích cộng đồng.

Ngay sau lễ phát động, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức chương trình khám sàng lọc miễn phí cho 1.000 người dân với sự tham gia của hơn 50 bác sĩ và tình nguyện viên y tế từ các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Quân đội 108, Đại học Y Hà Nội và Hội Đột quỵ Hà Nội.

Người dân được đo huyết áp, đường huyết, cholesterol, BMI, siêu âm mạch cảnh, khám thần kinh cơ bản và tư vấn kiểm soát nguy cơ đột quỵ.

Đặc biệt, chương trình lần này đã ứng dụng AI phân tích dữ liệu sàng lọc, giúp xác định nhóm nguy cơ cao, đưa ra khuyến nghị cá nhân hóa và xây dựng bản đồ nguy cơ đột quỵ tại cộng đồng.

Đây là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số y tế dự phòng, thể hiện vai trò tiên phong của công nghệ trong quản lý sức khỏe và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.