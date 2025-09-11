Một phó chủ tịch tỉnh An Giang nghỉ hưu trước tuổi 11/09/2025 16:19

(PLO)- Ông Giang Thanh Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nghỉ hưu trước tuổi và hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178 kể từ ngày 1-9.

Ngày 11-9, Tỉnh ủy An Giang tổ chức lễ công bố và trao Quyết định nghỉ hưu đối với cán bộ thuộc diện Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Ông Nguyễn Tiến Hải (bìa trái), Bí thư Tỉnh ủy An Giang trao Quyết định nghỉ hưu cho ông Mai Văn Huỳnh (bìa phải). Ảnh: angiang.gov.vn

Tại buổi lễ, ông Phạm Hoàng Nam, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang, đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chính sách, chế độ kể từ ngày 1-9 đối với ông Mai Văn Huỳnh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang, trước đây.

Đồng thời, công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67) kể từ ngày 1-9 đối với ông Võ Minh Hoàng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang và ông Giang Thanh Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, sau hợp nhất.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, trao quyết định và tặng hoa cho ông Võ Minh Hoàng (bìa phải) và ông Giang Thanh Khoa (bìa trái). Ảnh: angiang.gov.vn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang ghi nhận và tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của các cán bộ vừa nhận Quyết định nghỉ hưu. Ông Nguyễn Tiến Hải khẳng định trên cương vị công tác khác nhau, các cán bộ trên đều để lại nhiều dấu ấn quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang bày tỏ kỳ vọng sau khi nghỉ hưu, các cán bộ sẽ tiếp tục dõi theo, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu cho sự phát triển tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cũng mong muốn ông Mai Văn Huỳnh tiếp tục tham gia hoạt động quản lý Đền tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ và người có công tỉnh. Đồng thời, làm cố vấn cho Quỹ Khuyến học tỉnh, giúp quỹ hoạt động hiệu quả, nhằm giúp đỡ, hỗ trợ các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường.