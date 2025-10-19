Một trẻ 7 tuổi mắc sốt xuất huyết nặng bị biến chứng hiếm gặp 19/10/2025 17:28

Ngày 19-10, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết trong vài tuần gần đây, khoa Hồi sức tích cực chống độc liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nhập viện do sốc sốt xuất huyết Dengue dẫn đến suy đa cơ quan. Trong đó, đáng chú ý là ca bệnh nhi 7 tuổi bị sốt xuất huyết Dengue nặng kèm hội chứng thực bào máu gây suy gan, suy thận nặng.

PGS.TS.BS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết bệnh nhi là LTD (7 tuổi, ngụ An Giang) nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục 5 ngày, nôn ói, đau bụng.

Bệnh nhi được chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue cảnh báo ngày thứ 5, có yếu tố dư cân, béo phì, nên được điều trị bằng truyền dịch và theo dõi sát tại khoa Sốt xuất huyết. Tuy nhiên, tình trạng sốt cao không giảm, men gan tăng nhanh, bệnh nhi được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực với chẩn đoán sốt xuất huyết Dengue nặng, tổn thương gan nặng.

Trẻ 7 tuổi mắc sốt xuất huyết nặng, biến chứng thực bào máu hiếm gặp. Ảnh: BVCC

Tại đây, tình trạng bệnh nhi vẫn diễn tiến nặng. Kết quả xét nghiệm cho thấy phản ứng viêm tăng rất cao, gợi ý hội chứng thực bào máu, đây là biến chứng hiếm nhưng nguy hiểm của sốt xuất huyết.

Ngay lập tức, các bác sĩ Hồi sức và Huyết học hội chẩn, chỉ định dùng Dexamethasone chống viêm và điều trị hội chứng thực bào máu. Sau 24 giờ, bệnh nhi giảm sốt, chức năng gan tạm ổn định. Sau gần ba tuần hồi sức tích cực, bé cai máy thở, chức năng gan, thận và đông máu hồi phục bình thường. Hiện bệnh nhi tỉnh táo, ăn uống được và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

PGS.TS Phạm Văn Quang cho biết, hội chứng thực bào máu liên quan sốt xuất huyết Dengue tuy ít gặp nhưng có thể gây suy gan, suy thận, rối loạn đông máu và tử vong nếu không phát hiện sớm.

Trẻ bị sốt xuất huyết Dengue nặng, sốt kéo dài trên 7 ngày kèm tổn thương gan, thận, huyết học… cần được nghĩ đến biến chứng này để điều trị kịp thời.

Bệnh viện cũng khuyến cáo, bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng trong mùa mưa, có thể dẫn đến trụy tim mạch, xuất huyết nặng, suy hô hấp gây tử vong.

Phụ huynh cần đưa trẻ đi khám sớm khi có biểu hiện sốt trên 2-3 ngày, kèm đau bụng, nôn ói, chảy máu mũi, chân răng hoặc chấm xuất huyết dưới da để được chẩn đoán và điều trị đúng.