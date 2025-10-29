Mưa lớn ở Đắk Lắk làm sạt lở nhiều nơi 29/10/2025 18:32

(PLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk vừa thống kê sơ bộ thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ trên địa bàn.

Ngày 29-10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đã có báo cáo về thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lũ xảy ra trên địa bàn.

Mưa lũ gây ngập cục bộ một tuyến đường ở Đắk Lắk. Ảnh: S.N

Theo báo cáo, từ tối 28 đến chiều 29-10, tỉnh Đắk Lắk xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi trên 40 mm; một số nơi xảy ra sạt lở đất, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Vào ngày 27-10, trong lúc cho tôm hùm ăn, ông PVĐ (56 tuổi, ngụ xã Xuân Cảnh, tỉnh Đắk Lắk) bị sét đánh trúng và tử vong.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn đã làm ngập úng, hư hỏng hơn 7,7 ha cây trồng gồm lúa, hoa màu các loại.

Ngoài ra, toàn tỉnh Đắk Lắk có ghi nhận 863m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng. Một số tuyến đường ở các xã Xuân Phước, Ea Trang, Đồng Xuân và phường Bình Kiến bị xói lở với tổng chiều dài hơn 1km, khối lượng đất đá sạt trượt ước tính trên 660 m³.

Đặc biệt, tại xã Ea Trang, đoạn đường vào thôn Ea Bra bị sạt lở khoảng 10m, cầu trên tuyến tạm thời bị ngập, gây chia cắt cục bộ.

Hiện, UBND xã Ea Trang đã huy động lực lượng dân quân, công an và người dân khắc phục tạm thời, đảm bảo việc đi lại.

Một đoạn đường ở xã Ea Trang bị sạt lở. Ảnh: S.N

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, đến chiều 29-10, nước tại các khu vực ngập đã cơ bản rút. Người dân dọn dẹp nhà cửa, ổn định sinh hoạt.

Tuy nhiên, trong 12-24 giờ tới, tại tỉnh Đắk Lắk vẫn có thể tiếp tục xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở các huyện miền núi.

Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cùng các địa phương tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại; chủ động triển khai biện pháp khắc phục, hỗ trợ người dân ổn định đời sống.