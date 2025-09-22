Mỹ lên tiếng vụ 4 công dân thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào Lebanon 22/09/2025 11:44

(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ ngay lập tức lên tiếng sau khi có thông tin rằng cuộc không kích của Israel vào Lebanon khiến 5 người thiệt mạng trong đó có 4 công dân Mỹ.

Ngày 21-9, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng 4 trong 5 người thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel ở miền nam Lebanon cùng ngày không phải là công dân Mỹ, trái với tuyên bố trước đó của Chủ tịch quốc hội Lebanon, theo tờ Times of Israel.

"Mặc dù tình hình vẫn chưa rõ ràng, nhưng cho đến nay, có dấu hiệu cho thấy 5 người thiệt mạng không phải là công dân Mỹ. Trên thực tế, một người đã có đơn xin thị thực nhập cư chưa được sử dụng trước đây" - một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Hiện trường cuộc không kích của Israel vào Lebanon khiến 5 người thiệt mạng hôm 21-9. Ảnh: X

Trước đó, chính phủ Lebanon nói rằng Israel đã không kích vào thị trấn Bint Jbeil (miền nam Lebanon) khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 4 công dân Mỹ, theo đài CNN.

Hãng thông tấn nhà nước Lebanon NNA đưa tin rằng một máy bay không người lái (UAV) đã bắn hai quả tên lửa trúng vào một chiếc xe máy và một ô tô Mercedes. Trong ô tô, người cha và 3 người con thiệt mạng; người đi xe máy, được cho là mục tiêu của vụ tấn công, cũng tử vong.

Chủ tịch quốc hội Lebanon - ông Nabih Berri cho biết 4 người Mỹ thiệt mạng là thành viên trong một gia đình (1 cha và 3 người con).

Lực lượng Israel nói đã “tấn công và tiêu diệt” một tay súng Hezbollah Bint Jbeil, đồng thời thừa nhận “nhiều dân thường không liên quan” cũng thiệt mạng trong vụ việc.