Israel không kích Lebanon, 4 công dân Mỹ thiệt mạng 22/09/2025 11:22

(PLO)- Israel không kích Lebanon, khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 4 công dân Mỹ.

Ngày 21-9, chính phủ Lebanon cho biết Israel đã không kích vào thị trấn Bint Jbeil (miền nam Lebanon) khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 4 công dân Mỹ, theo đài CNN.

Hãng thông tấn nhà nước Lebanon NNA đưa tin rằng một máy bay không người lái (UAV) đã bắn hai quả tên lửa trúng vào một chiếc xe máy và một ô tô Mercedes. Trong ô tô, người cha và các con thiệt mạng; người đi xe máy, được cho là mục tiêu của vụ tấn công, cũng tử vong.

Hiện trường vụ tấn công của Israel vào miền nam Lebanon. Ảnh: X

Chủ tịch quốc hội Lebanon - ông Nabih Berri cho biết 4 người Mỹ thiệt mạng là một gia đình với nhau (1 cha và 3 người con). Ngoại trưởng Lebanon - ông Youssef Raji cho biết người mẹ thì bị thương nặng trong vụ Israel không kích Lebanon và đang trong tình trạng nguy kịch.

Chủ tịch quốc hội Lebanon Nabih Berri. Ảnh: DPA

Thủ tướng Lebanon - ông Nawaf Salam gọi vụ việc là một “cuộc thảm sát” nhằm vào dân thường, khẳng định đây là một “thông điệp đe dọa nhắm vào người dân đang trở về các ngôi làng ở miền Nam”.

Ông Salam kêu gọi cộng đồng quốc tế “lên án Israel bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất vì các hành động vi phạm liên tiếp các nghị quyết quốc tế và luật pháp quốc tế”.

Tổng thống Lebanon - ông Joseph Aoun, hiện có mặt tại New York để tham dự tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc - lên án Israel “tiếp tục vi phạm không ngừng các nghị quyết quốc tế, trong đó trước hết là thỏa thuận ngừng bắn”.

“Từ New York, chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế, các nhà lãnh đạo đang hiện diện tại Liên Hợp Quốc, nỗ lực hết sức để chấm dứt các vi phạm nghị quyết quốc tế" - ông Aoun ra tuyên bố.

Lực lượng Israel nói đã “tấn công và tiêu diệt” một tay súng Hezbollah Bint Jbeil, đồng thời thừa nhận “nhiều dân thường không liên quan” cũng thiệt mạng trong vụ việc.

“Lực lượng phòng vệ Israel lấy làm tiếc về bất kỳ tổn hại nào đối với những người không liên quan và luôn nỗ lực giảm thiểu thương vong. Vụ việc đang được xem xét" - quân đội Israel ra thông cáo.

Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.