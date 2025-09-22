Ông Maduro gửi thư cho ông Trump đề nghị đối thoại 22/09/2025 08:53

(PLO)- Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã gửi thư tới Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị đối thoại không lâu sau vụ Mỹ tấn công tàu nghi chở ma tuý.

Chiều 21-9 (giờ địa phương), Phó Tổng thống Venezuela - ông Delcy Rodriguez công bố trên mạng xã hội một bức thư Tổng thống Venezuela - ông Nicolas Maduro gửi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump không lâu sau vụ Mỹ tấn công một tàu nghi chở ma tuý, hãng thông tấn quốc gia Venezuela AVN đưa tin.

Trong thư, ông Maduro bác bỏ “các cáo buộc sai sự thật về mối liên hệ giữa các quan chức cấp cao Venezuela với mafia và các băng đảng buôn lậu ma tuý”, cho rằng đây là “trường hợp thông tin sai lệch nghiêm trọng nhất” chống lại Caracas.

Mỹ không kích tàu ma tuý gần Venezuela hôm 2-9. Ảnh: CBS NEWS

Ông Maduro nhắc lại rằng chính quyền Caracas đã nhanh chóng trao đổi với Washington về vấn đề này thông qua Đặc phái viên Mỹ Richard Grenell và “cho tới nay, kênh này vẫn hoạt động hoàn hảo”.

Ông Maduro viện dẫn các số liệu của Liên Hợp Quốc, tuyên bố rằng “Venezuela là một vùng lãnh thổ không có sản xuất ma tuý và là một quốc gia không liên quan vấn đề ma tuý”.

Ông Maduro cũng kêu gọi Mỹ và Venezuela “cùng nhau đánh bại những điều dối trá đã làm hoen ố quan hệ” giữa hai nước, đồng thời lưu ý rằng Caracas luôn để mở khả năng tiếp tục tiến hành “đối thoại trực tiếp và thẳng thắn” với ông Grenell.

Tổng thống Trump hôm 21-9 từ chối xác nhận liệu ông đã nhận bức thư của ông Maduro chưa, theo đài CNN.

“Tôi không muốn nói điều đó. Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra với Venezuela. Tôi không muốn nói gì thêm nữa” - ông Trump trả lời khi nhận được câu hỏi về bức thư.

Đặc phái viên Grenell và người phát ngôn chính phủ Venezuela cũng từ chối bình luận về bức thư.

Bức thư của ông Maduro đề ngày 6-9, tức 4 ngày sau vụ Mỹ không kích một tàu nghi chở ma tuý trên vùng biển quốc tế gần Venezuela, khiến 11 người Venezuela thiệt mạng.