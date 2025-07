'Mỹ Linh xin chào tour 2025': Cuộc đối thoại bằng âm nhạc của ca sĩ Mỹ Linh và con gái 14/07/2025 16:53

Theo thông tin từ Xin Chào Entertainment, ca sĩ Mỹ Linh sẽ kết hợp với đơn vị này tổ chức tour diễn xuyên châu Á đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Mỹ Linh xin chào tour 2025.

Đây không chỉ là một tour diễn quốc tế, mà còn là một bước tiến đặc biệt, nơi ca sĩ Mỹ Linh gửi lời chào đến khán giả tại Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều quốc gia châu Á khác đặc biệt là cộng đồng người Việt xa xứ.

Cuộc đối thoại bằng âm nhạc của 2 thế hệ

Trong suốt 3 thập kỷ cống hiến không ngừng cho âm nhạc, ca sĩ Mỹ Linh đã có nhiều chuyến lưu diễn như Tiếng hát Mỹ Linh (1998), Mỹ Linh & Anh Em (1999), Mỹ Linh tour ’06 (2006) đến Mỹ Linh tour – Thời gian (2018).

Mỗi chuyến lưu diễn của giọng ca Hương ngọc lan đều trở thành ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ.

Mỹ Linh thực hiện tour diễn xuyên châu Á đầu tiên trong sự nghiệp

Lần này, Mỹ Linh xin chào tour 2025 không chỉ đánh dấu sự trở lại sau 7 năm, mà còn mang ý nghĩa khi lần đầu tiên Mỹ Linh đứng cùng con gái, ca sĩ Mỹ Anh trên cùng sân khấu.

Sự kết hợp này không đơn thuần là "màn kết hợp gia đình" mà được xem là sự giao thoa giữa hai thế hệ.

Nếu Mỹ Linh được xem là biểu tượng của dòng nhạc R&B, Soul từ những năm 90 với giọng ca nội lực thì con gái Mỹ Anh là đại diện thế hệ nghệ sĩ độc lập, tự chủ, mang âm nhạc Việt Nam đến Head In The Clouds LA, Times Square New York, Vivid Sydney và các playlist quốc tế

Chia sẻ về Mỹ Linh xin chào tour 2025, ca sĩ Mỹ Linh cho biết hơn 30 năm đi hát, bản thân đã có nhiều tour diễn, nhưng lần này mang một cảm xúc rất khác.

"'Xin chào' không chỉ là lời chào đến khán giả, mà còn là lời mời thế hệ của Mỹ Anh và thế hệ của tôi cùng ngồi lại, lắng nghe câu chuyện của nhau qua âm nhạc.

Được đứng trên sân khấu cùng con gái, tôi cảm thấy mình trẻ lại, được bắt đầu một hành trình mới mẻ và tràn đầy yêu thương" – ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ.

Những điểm nhấn xuyên Việt

Theo đó, tại Mỹ Linh xin chào tour 2025, khán giả sẽ được thưởng thức những bản hit kinh điển gắn liền ký ức thanh xuân được làm mới đầy cảm xúc.

Các sáng tác đậm dấu ấn cá nhân trong EP phases of the moon của Mỹ Anh và những bản hòa âm bất ngờ giữa hai thế hệ – giữa truyền thống và hiện đại.

Ca sĩ Mỹ Anh

Bên cạnh con gái Mỹ Anh, Mỹ Linh xin chào tour 2025 của ca sĩ Mỹ Linh sẽ còn các khách mời khác và hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Ngoài ra còn có ban nhạc The Band, với sự dẫn dắt của nhạc sĩ Anh Quân kết hợp cùng các nhạc công trẻ.

Nói về việc tham gia tour diễn xuyên châu Á đầu tiên trong sự nghiệp của mẹ cũng là người bạn đồng hành trên hành trình âm nhạc, Mỹ Anh nhận định đây không phải là sự ‘giúp đỡ’, mà là một cuộc đối thoại sòng phẳng bằng âm nhạc.

"Tôi mong sự kết hợp này sẽ mang đến nguồn năng lượng vừa quen thuộc vừa mới lạ cho tất cả mọi người" – nữ ca sĩ bày tỏ.

Mỹ Linh xin chào tour 2025 sẽ chính thức bắt đầu tại Nhật Bản vào ngày 14-9-2025. Sau đó sẽ đến Xin Chào Hàn Quốc vào ngày 11-10-2025

Đại diện Xin chào Entertainment khẳng định sự kết hợp Mỹ Linh và Mỹ Anh không phải phép cộng, mà là phép nhân giá trị di sản và cảm xúc.

"Chúng tôi tin rằng 'Xin chào tour' sẽ là cây cầu kết nối thế hệ, kết nối những tâm hồn yêu nhạc Việt Nam" - đại diện Xin chào Entertainment chia sẻ.

Vé cho Mỹ Linh xin chào tour 2025 sẽ được mở bán độc quyền trên hệ thống xinchao.world và các đối tác phân phối (Interpark – Hàn Quốc).

Gồm ba hạng vé Tóc ngắn 1 (từ 100 – 120 USD); Tóc ngắn 2 (từ 75 – 90 USD); Tóc ngắn 3 (từ 40 – 60 USD).