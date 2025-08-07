Năm 2030: Việt Nam có 20 trường đại học công lập mạnh về nghiên cứu 07/08/2025 17:15

(PLO)- Đến năm 2030, cả nước dự kiến phát triển 15-20 trường đại học công lập có năng lực, uy tín, thế mạnh hàng đầu về nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo

Chiều 7-8, Bộ GD&ĐT tổ chức hội thảo khoa học phát triển các trường đại học trở thành các chủ thể nghiên cứu mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo.

Ông Trần Nam Tú, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ GD&ĐT phát biểu tại hội thảo khoa học chiều nay. Ảnh: NM

Ông Trần Nam Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ GD&ĐT chia sẻ, Bộ GD&ĐT đang dự thảo trình Chính phủ phê duyệt đề án phát triển các trường đại học trở thành chủ thể nghiên cứu mạnh, kết hợp chặt chẽ nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo đến năm 2035.

Theo đó, mục tiêu của đề án đến năm 2030, Việt Nam lựa chọn, đầu tư, phát triển 15 -20 trường đại học công lập có năng lực, uy tín, thế mạnh hàng đầu về nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ. Trong đó đầu tư mạnh và có cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển ít nhất 2 đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế.

Các trường đại học là chủ thể nghiên cứu mạnh có số lượng công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín tăng bình quân 12% mỗi năm, số lượng bằng sáng chế được đăng ký và cấp bằng tăng 20-22% mỗi năm. Hình thành ít nhất 50 nhóm nghiên cứu mạnh, trong đó có tối thiểu 30 nhóm đạt trình độ quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, công nghệ cao và các lĩnh vực khoa học mũi nhọn khác.

Đồng thời, đến giai đoạn này sẽ phấn đấu mỗi trường đại học là chủ thể nghiên cứu mạnh thu hút ít nhất 20 chuyên gia, nhà khoa học giỏi là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam.

Theo dự thảo đề án, đến năm 2035, cả nước sẽ lựa chọn, đầu tư, phát triển 25 - 30 trường đại học công lập có năng lực, uy tín, thế mạnh hàng đầu về nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ. Trong đó đầu tư mạnh và có cơ chế đặc thù, vượt trội để phát triển từ 3 đến 5 đại học tinh hoa theo mô hình đại học nghiên cứu đẳng cấp quốc tế.

Các cơ sở giáo dục đại học là chủ thể nghiên cứu mạnh có số lượng công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín tăng bình quân 15% mỗi năm, số lượng bằng sáng chế được đăng ký và cấp bằng tăng 23 - 25% mỗi năm. Hình thành ít nhất 70 nhóm nghiên cứu mạnh, trong đó có tối thiểu 50 nhóm đạt trình độ quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, công nghệ cao và các lĩnh vực khoa học mũi nhọn khác.

Cũng theo dự thảo đề án, phấn đấu mỗi trường đại học là chủ thể nghiên cứu mạnh thu hút được ít nhất 30 chuyên gia, nhà khoa học giỏi là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam.

Để có thể đạt được mục tiêu trên, dự thảo đề án đưa ra 4 nhóm giải pháp cần thực hiện. Cụ thể, thực hiện nghiên cứu, rà soát, đề xuất cơ chế, chính sách phát triển trường đại học trở thành chủ thể nghiên cứu mạnh; nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, kết nối và hợp tác phát triển cho các cơ sở giáo dục đại học là chủ thể nghiên cứu mạnh; hỗ trợ triển khai hiệu quả các phương thức hợp tác Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp và cuối cùng tăng cường các hoạt động hợp tác song phương, đa phương và hội nhập quốc tế.

Đề án được xây dựng trên quan điểm nhằm phát triển một số trường đại học trở thành chủ thể nghiên cứu mạnh theo tiêu chuẩn quốc tế về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo gắn với đào tạo nhân lực phát triển nhân tài.

Về kinh phí, nguồn lực sẽ đến từ ngân sách nhà nước (chi thường xuyên và chi đầu tư), kinh phí tự cân đối của các đơn vị và các nguồn huy động hợp pháp khác. Dự thảo khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tham gia đóng góp.