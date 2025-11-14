Nam thanh niên nằm sấp 'biểu diễn' trên xe máy bị xử lý ra sao? 14/11/2025 10:29

(PLO)- Hành vi nằm sấp “biểu diễn” trên xe máy có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy nằm sấp trên yên xe, thân người duỗi dài, hai tay nắm chặt tay lái, hai chân duỗi thẳng ra phía sau.

Sau đó, người này đổi tư thế, ngồi lùi về phía sau yên, chân gác lên phía trước, thân người ép sát theo chiều xe.

Hiện, Phòng CSGT Công an TP.HCM đang xác minh clip nói trên để xử lý theo quy định.

Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Hành vi "biểu diễn" trên xe máy sẽ bị xử lý như thế nào?

﻿ Clip ghi lại vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Luật sư Đỗ Khắc Tất Hưng, Đoàn Luật sư TP.HCM, nhận định đây là hành vi thể hiện sự coi thường pháp luật, đồng thời trực tiếp đe dọa an toàn tính mạng của chính người điều khiển và những người tham gia giao thông xung quanh.

Hành vi trên trước hết là vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Cụ thể, hành vi “nằm trên yên xe điều khiển xe” được quy định tại điểm a khoản 11 Điều 7 Nghị định 168/2024. Theo đó, người điều khiển xe thực hiện hành vi này sẽ bị áp dụng hình thức xử phạt chính là tịch thu phương tiện.

Người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng theo quy định tại điểm c khoản 12 Điều 7 của Nghị định này.

Luật sư Hưng nhấn mạnh rằng vụ việc này có thể không dừng lại ở mức xử phạt hành chính. Dù pháp luật hành chính đã có quy định, nhưng xét đến tính chất công khai, mức độ nguy hiểm và tác động xã hội, hành vi trên có dấu hiệu tội phạm.

Cụ thể, việc điều khiển xe bằng tư thế nguy hiểm ở tốc độ cao, đồng thời quay clip và phát tán lên mạng xã hội thể hiện thái độ thách thức pháp luật, cổ súy lối sống lệch chuẩn và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đặc biệt là đối với giới trẻ, có thể là căn cứ để cơ quan điều tra xem xét khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.

Luật sư Hưng cho rằng việc cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh danh tính người trong clip để xử lý nghiêm là cần thiết. Việc xử lý đúng người, đúng tội không chỉ nhằm áp dụng chế tài đối với một cá nhân vi phạm, mà còn tạo hiệu ứng răn đe mạnh mẽ, làm gương cho toàn xã hội, đặc biệt là giới trẻ.

Qua đó góp phần ngăn chặn và chấm dứt trào lưu “biểu diễn” xe máy nguy hiểm đang có xu hướng gia tăng.