Nắng nóng ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ kéo dài đến khi nào? 26/03/2026 14:39

(PLO)- Theo dự báo trong hai ngày tới, nắng nóng vẫn xảy ra ở nhiều nơi, cụ thể ở khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng diện rộng và cục bộ với khu vực miền Tây Nam Bộ.

Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ trong những ngày qua, các tỉnh miền Đông Nam Bộ và TP.HCM có nắng nóng xảy ra trên diện rộng.

Nhiệt độ dao động từ 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như Biên Hòa 36,1 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất dao động từ 34-55%, thấp nhất là Biên Hòa 34,2%.

Bản đồ nắng nóng trong 24 giờ tới. Ảnh: ĐKT

Theo dự báo trong hai ngày tới, nắng nóng vẫn xảy ra ở nhiều nơi, cụ thể ở khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng diện rộng và cục bộ với khu vực miền Tây Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất: Từ 35-55%. Thời gian nắng nóng trong ngày, khoảng từ 12 giờ đến 15 giờ.

Nắng nóng tiếp tục duy trì trên khu vực miền Đông Nam Bộ và cục bộ với khu vực miền Tây Nam Bộ (khu vực biên giới Tây Nam). Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C. Dự báo, nắng nóng trên khu vực miền Đông Nam Bộ tiếp tục kéo dài tới ngày 28-3.

"Do ảnh hưởng của nắng nóng, độ ẩm không khí thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao"- khuyến cáo từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ.

Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hiện tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ hiện vẫn đang trong mùa khô. Tại Nam Bộ đầu tháng 5 sẽ bước vào mùa mưa, thời điểm này không sớm, không muộn so với trung bình nhiều năm.