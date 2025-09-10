NATO điều tiêm kích khi có tin UAV Nga vào không phận Ba Lan 10/09/2025 09:30

(PLO)- Ba Lan cho biết tiêm kích của nước này và đồng minh đã được triển khai sau khi có thông tin UAV Nga xâm nhập không phận Ba Lan.

Tiêm kích Ba Lan và đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã được triển khai vào sáng sớm 10-9 sau khi Không quân Ukraine cảnh báo rằng máy bay không người lái (UAV) của Nga đã xâm nhập không phận Ba Lan, theo hãng tin Reuters.

“Máy bay Ba Lan và đồng minh đang hoạt động trong không phận của chúng tôi, trong khi các hệ thống phòng không mặt đất và trinh sát radar đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng cao nhất" - Bộ chỉ huy tác chiến Ba Lan thông báo trên mạng xã hội X.

Thông báo nhấn mạnh rằng các biện pháp này mang tính phòng ngừa, nhằm bảo vệ không phận và công dân, đặc biệt ở những khu vực giáp ranh vùng nguy hiểm.

Tiêm kích MiG-29 của Ba Lan trong một cuộc tập trận của NATO. Ảnh: AFP

Ba Lan cũng đã đóng cửa Sân bay Quốc tế Warsaw, theo đài CNN. Một thông báo được đăng trên trang web của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận rằng sân bay quốc tế chính của Warsaw tạm thời không hoạt động do "hoạt động quân sự không theo kế hoạch liên quan việc đảm bảo an ninh nhà nước".

Trước đó, Không quân Ukraine đã thông báo trên Telegram rằng các UAV đang hướng về phía tây và đe dọa TP Zamosc của Ba Lan. Tuy nhiên bài viết này đã bị xóa sau đó.

Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu UAV bay vào không phận Ba Lan. Truyền thông Ukraine đưa tin rằng ít nhất một UAV hướng về TP Rzeszow ở phía tây Ba Lan.

Phía Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.