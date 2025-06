NATO đồng ý chi 5% cho quốc phòng, ông Trump hài lòng 26/06/2025 08:05

Ngày 25-6, hội nghị thượng đỉnh NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) bế mạc tại The Hague (Hà Lan) sau 2 ngày họp. Một kết quả nổi bật tại hội nghị là lãnh đạo các nước thành viên nhất trí tăng mạnh chi tiêu quốc phòng theo đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo tờ The New York Times.

Theo đó, các nước NATO đồng ý tăng chi tiêu quốc phòng từ 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên 5% GDP vào năm 2035 và cho rằng đây là "bước nhảy vọt" về an ninh tập thể.

Mức tăng này bao gồm 3,5% cho các nhu cầu quân sự truyền thống như quân đội, vũ khí, đạn pháo và tên lửa. Phần còn lại sẽ dành cho cơ sở hạ tầng quan trọng liên quan an ninh và quốc phòng như cải thiện đường sá, cầu cống, chăm sóc sức khỏe khẩn cấp, an ninh mạng và tăng khả năng phục hồi của công dân.

Lãnh đạo các nước thành viên NATO chụp hình tập thể tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ngày 25-6. Ảnh: NATO

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết thỏa thuận tăng chi tiêu quốc phòng này sẽ thúc đẩy những bước nhảy vọt trong khả năng phòng thủ tập thể của liên minh.

Theo ông Rutte, thỏa thuận này "không chỉ tăng cường an ninh của khối mà còn tạo ra công ăn việc làm". Ông cũng cho biết các thành viên NATO đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của các mối đe dọa mà liên minh đang phải đối mặt và đưa ra những cam kết quan trọng để ứng phó các mối đe dọa này.

Theo giới quan sát, dù cam kết như vậy nhưng một số quốc gia NATO có thể không bao giờ đạt được mục tiêu này.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thừa nhận dù cam kết thực hiện các kế hoạch phòng thủ của NATO nhưng nước này không thể đạt được mục tiêu 5% GDP như đã thống nhất mà chỉ cam kết chi khoảng 2%.

Tây Ban Nha là nước chi tiêu thấp nhất cho quốc phòng của NATO. Năm 2024, nước này chi 1,24% GDP cho quốc phòng và là một trong chín quốc gia thành viên NATO không đạt được mục tiêu 2% của khối.

Bên cạnh Tây Ban Nha, Slovakia và Bỉ cũng phát tín hiệu rằng các nước này cũng khó thực hiện cam kết chi 5% GDP.

Dù thế, phản ứng trước mắt của Tổng thống Trump - người nhiều lần thúc đẩy cam kết chi tiêu quốc phòng cao hơn của NATO - là hài lòng với thỏa thuận này.

“Đây là một hội nghị thượng đỉnh tuyệt vời và tôi rất thích nó” - ông Trump nói trong cuộc họp báo sau khi NATO thống nhất tăng chi tiêu quốc phòng.

Ông Trump nói rằng Mỹ “đã có một chiến thắng lớn” ở hội nghị thượng đỉnh NATO, đồng thời hy vọng rằng số tiền tăng thêm này sẽ được chi cho phần cứng quân sự được sản xuất tại Mỹ. Ông Trump cũng nói ông hiểu vai trò trung tâm của Mỹ trong việc bảo vệ châu Âu.