Nấu ăn tại nhà giúp giảm nguy cơ mất trí nhớ ở người già 18/04/2026 16:26

(PLO)- Một nghiên cứu gần đây cho thấy ở người lớn tuổi, việc nấu ăn tại nhà chỉ cần một lần mỗi tuần cũng có thể giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Nghiên cứu chỉ tìm thấy mối liên hệ giữa việc nấu ăn tại nhà và nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn, chứ không chứng minh được mối quan hệ nhân quả.

Việc nấu ăn tại nhà có thể mang lại lợi ích cho não bộ. Ảnh: AI.



Tuy nhiên, Tiến sĩ Lynette Gogol, nhà thần kinh học tại Texas (Mỹ), cho rằng phát hiện này cho thấy nấu ăn có thể là một phần quan trọng của lối sống tốt cho trí não.

Nghiên cứu mới đã phát hiện ra điều gì?

Để kiểm tra mối liên hệ này, các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ Nghiên cứu Đánh giá Lão khoa Nhật Bản, theo dõi người trưởng thành từ 65 tuổi trở lên. Nhóm nghiên cứu phân tích dữ liệu từ gần 11.000 người trong sáu năm về tần suất nấu ăn và kỹ năng bếp núc.

Kết quả cho thấy những người nấu ăn tại nhà ít nhất một lần một tuần có sự suy giảm nhận thức ít hơn đáng kể. Nam giới thường xuyên nấu ăn có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ thấp hơn 23%, trong khi ở phụ nữ tỉ lệ này giảm tới 27%.

Đặc biệt, những người ban đầu có kỹ năng nấu ăn hạn chế lại được hưởng lợi nhiều nhất với tỉ lệ mắc bệnh thấp hơn 67%. Mối liên hệ này vẫn chính xác ngay cả khi đã tính đến các yếu tố lối sống và kinh tế xã hội.

Nấu ăn có thực sự ngăn ngừa chứng mất trí nhớ?

Tiến sĩ Gogol lưu ý rằng vì đây là nghiên cứu quan sát, chúng ta chưa thể khẳng định chắc chắn việc tự nấu ăn làm giảm nguy cơ mắc bệnh. Có khả năng những người ở giai đoạn đầu suy giảm nhận thức sẽ ít nấu ăn hơn vì việc này trở nên khó khăn. Khi đó, tần suất nấu ăn thấp là dấu hiệu sớm của sự suy giảm chứ không phải nguyên nhân.

Ngoài ra, chuyên gia dinh dưỡng Kelly Burgess cũng chỉ ra rằng nghiên cứu chỉ tập trung vào người cao tuổi Nhật Bản, nên kết quả có thể thay đổi tùy theo văn hóa ẩm thực của các quốc gia khác.

Vì sao nấu ăn tốt cho não bộ?

Dù chưa chứng minh trực tiếp, nhưng có nhiều lý do cho thấy nấu ăn mang lại lợi ích cho não bộ:

Việc nấu nướng kích thích trí não thông qua các nhiệm vụ như lập kế hoạch, sắp xếp trình tự, tập trung và ra quyết định. Đây là những kỹ năng nhận thức hằng ngày quan trọng giúp hỗ trợ chức năng não khi già đi.

Bên cạnh đó, các hoạt động đi bộ, thái rau củ, nâng vật nặng khi nấu bếp cũng giúp cơ thể vận động, tăng nhịp tim. Hoạt động thể chất thường xuyên luôn tỉ lệ thuận với việc giảm nguy cơ mất trí nhớ. Việc tự nấu ăn cũng giúp hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, ưu tiên ngũ cốc, rau củ giàu dinh dưỡng. Cuối cùng, nấu ăn thúc đẩy tính tự lập và kết nối xã hội, giúp người già có thêm mục đích sống và thói quen lành mạnh.

Lời khuyên để bắt đầu

Nếu không giỏi bếp núc, bạn vẫn có thể bắt đầu bằng những món đơn giản như món xào, salad hoặc các món chỉ cần một nồi nấu. Chuyên gia dinh dưỡng Liz Weiss gợi ý nên tích trữ sẵn các nguyên liệu tốt cho não như đậu đóng hộp, dầu ô liu, các loại hạt và rau củ đông lạnh.

Mục tiêu quan trọng nhất là sự nhất quán chứ không phải sự hoàn hảo. Những thói quen nhỏ như nấu ăn một hoặc hai lần mỗi tuần sẽ tích lũy lợi ích theo thời gian, giúp thay thế dần các loại thực phẩm chế biến sẵn không có lợi cho sức khỏe.