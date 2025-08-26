Ngày mai, 2 cựu phó chủ tịch huyện của tỉnh Hậu Giang cũ hầu tòa 26/08/2025 18:21

(PLO)- Bị cáo Trần Văn Thắng và bị cáo Trần Không Dận, cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang cũ) cùng hai đồng phạm bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngày 27-8, TAND TP Cần Thơ sẽ đưa ra xét xử vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cũ. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong ba ngày, từ ngày 27-8 đến ngày 29-8.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Trần Văn Thắng (65 tuổi), cựu Phó Chủ tịch UBND huyện; Trần Không Dận (56 tuổi), cựu Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Thanh Diện (48 tuổi), cựu Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện và Bạch Việt Mến (48 tuổi), cựu Bí thư Đảng ủy xã Bình Thành.

Từ trái qua: Các bị cáo Nguyễn Thanh Diện, Trần Văn Thắng, Trần Không Dận và Bạch Việt Mến.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2011-2015, bị cáo Thắng (thời điểm đó là Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, Chủ tịch Hội đồng bình xét vào cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương và cụm dân cư vượt lũ Cầu Xáng - Tân Bình), đã trực tiếp ký 12 quyết định phê duyệt danh sách cho 491 người được mua trả chậm nền nhà tại hai cụm dân cư vượt lũ trên. Trong đó, có 181 trường hợp, tương đương 181 nền không đúng đối tượng thụ hưởng, từ đó, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 4,37 tỉ đồng.

Còn bị cáo Dận (thời điểm đó là Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng huyện), được xác định là đồng phạm với bị cáo Thắng. Cụ thể, bị cáo Dận đã trực tiếp tham mưu lập hồ sơ, lựa chọn đối tượng cho Hội đồng bình xét.

Cạnh đó, bị cáo Dận thay mặt Hội đồng ký bốn tờ trình đề nghị UBND huyện ban hành bốn Quyết định phê duyệt danh sách cho 300 người được mua trả chậm nền nhà trong hai cụm dân cư vượt lũ. Trong đó, có 100 trường hợp, tương đương 100 nền không đúng đối tượng thụ hưởng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 2,4 tỉ đồng.

Trong thời gian giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, bị cáo Dận còn trực tiếp ký quyết định cho một hộ không đúng đối tượng thụ hưởng một nền trong cụm dân cư vượt lũ, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 23, 6 triệu đồng.

Bị cáo Diện và Mến cũng được xác định là có vai trò đồng phạm trong vụ án. Theo đó, bị cáo Diện (thời điểm đó là Giám đốc BQL dự án đầu tư xây dựng), đã trực tiếp tham mưu lập hồ sơ, lựa chọn đối tượng cho Hội đồng bình xét.

Đồng thời, bị cáo còn thay mặt Hội đồng trực tiếp ký bảy Tờ trình đề nghị UBND huyện ban hành tám Quyết định phê duyệt danh sách cho 191 người được mua trả chậm nền nhà trong hai cụm dân cư vượt lũ. Thế nhưng, trong số đó có đến 81 trường hợp, tương đương 81 nền không đúng đối tượng thụ hưởng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1,95 tỉ đồng.

Còn bị cáo Mến (thời điểm đó là Chủ tịch UBND thị trấn Cây Dương), đã ký hồ sơ, làm chủ tọa các cuộc họp bình xét và thay mặt UBND thị trấn ký sáu tờ trình đề nghị UBND huyện phê duyệt danh sách cho 127 người được mua trả chậm nền nhà trong cụm dân cư vượt lũ thị trấn Cây Dương. Trong đó, có 59 trường hợp, tương đương 59 nền không đúng đối tượng thụ hưởng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1,45 tỉ đồng.

Cáo trạng quy kết hành vi phạm tội của các bị cáo Thắng, Dận, Diện và Mến là rất nghiêm trọng với lỗi cố ý.