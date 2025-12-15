Xả súng ở Úc: 65 người thương vong, 2 nghi phạm là cha con 15/12/2025 05:42

(PLO)- Vụ xả súng tại bãi biển Bondi ở Sydney thuộc bang New South Wales (Úc) khiến ít nhất 16 người thiệt mạng tính cả 1 nghi phạm, khoảng 40 người bị thương, cảnh sát xác định nghi phạm là hai cha con và đang điều tra động cơ.

Ngày 15-12, cơ quan chức năng Úc công bố các tình tiết mới nhất liên quan vụ xả súng nghiêm trọng xảy ra tại bãi biển Bondi ở Sydney thuộc bang New South Wales (NSW), đồng thời cập nhật công tác khắc phục hậu quả, theo đài CNN.

Theo giới chức sở tại, vụ tấn công đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng tính cả 1 nghi phạm. Ngoài ra, có ít nhất 40 nạn nhân khác đang được cấp cứu tại các bệnh viện. Thủ hiến bang NSW Chris Minns cho biết độ tuổi các nạn nhân dao động từ 10 đến 87 tuổi.

Cơ quan điều tra xác định 2 nghi phạm là cha con.

Người cha, 50 tuổi, đã bị cảnh sát bắn hạ ngay tại hiện trường. Người con trai, 24 tuổi, bị thương nặng nhưng các chỉ số sinh tồn đã ổn định tại bệnh viện.

Ủy viên Cảnh sát NSW Mal Lanyon cho biết lực lượng chức năng kết luận không còn đối tượng nào khác liên quan vụ việc. Hiện cảnh sát đang tập trung làm rõ động cơ gây án.

Một người đàn ông bị thương được lực lượng cứu hộ đưa lên cáng chuyển tới bệnh viện sau vụ xả súng tại bãi biển Bondi. Ảnh: Saeed KHAN/AFP

Liên quan hung khí, người cha sở hữu giấy phép sử dụng súng khoảng 10 năm và đứng tên đăng ký 6 khẩu súng. Lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 6 khẩu súng tại hiện trường và thông qua các lệnh khám xét khẩn cấp.

Công tác giám định pháp y đang được tiến hành để xác định số vũ khí thu được có trùng khớp với số súng đã đăng ký của nghi phạm hay không. Các điều tra viên đang phối hợp với các đối tác liên bang Úc để mở rộng điều tra.

Về phản ứng của chính giới, Thủ tướng Úc Anthony Albanese lên án vụ xả súng, gọi đây là “một hành vi tàn độc”.

Phát biểu tại cuộc họp báo sáng 15-12 (giờ địa phương), ông Albanese nói rằng bãi biển Bondi - biểu tượng của niềm vui, sự sum họp gia đình và lễ hội - đã “vĩnh viễn bị vấy bẩn” từ vụ tấn công này.

Thủ tướng Albanese tuyên bố treo cờ rủ trên toàn quốc để tưởng niệm các nạn nhân.

Cùng với đó, các quan chức Úc bày tỏ sự đoàn kết với cộng đồng người Do Thái và khẳng định sẽ không dung thứ cho chủ nghĩa bài Do Thái.

Lực lượng cảnh sát sẽ được tăng cường tại các khu vực tập trung đông người Do Thái, các cơ sở tôn giáo và địa điểm sinh hoạt cộng đồng. Cơ quan chức năng cũng kêu gọi người dân liên hệ với Hội Chữ thập đỏ để tham gia hiến máu cứu người.

Theo CNN, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết một công dân Pháp tên Dan Elkayam nằm trong số các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công tại bãi biển Bondi.

Trên mạng xã hội X, Tổng thống Macron cho hay ông đón nhận thông tin về cái chết của ông Elkayam “với nỗi buồn sâu sắc”. Ông bày tỏ sự cảm thông đối với gia đình và những người thân của nạn nhân, đồng thời khẳng định “toàn thể quốc gia Pháp đoàn kết và chia sẻ” với họ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tiếc thương trước vụ tấn công nhằm vào cộng đồng Do Thái tại bãi biển Bondi. Vị Tổng thống Mỹ gọi đây là “một cuộc tấn công khủng khiếp”.

Ông Trump nhận định vụ xả súng nhằm vào lễ mừng Hanukkah tại bãi biển Bondi ở Sydney là một hành vi bài Do Thái rõ ràng.