Ngày mai, nhóm bị cáo Hàn Quốc mở tụ điểm "vui vẻ” cho khách đến nhà hàng hầu toà 24/08/2025 09:19

(PLO)- Son Teaheum bị đưa ra xét xử với cáo buộc đã chỉ đạo các đồng phạm môi giới mại dâm cho khách khi đến ăn tại nhà hàng.

Dự kiến, ngày 25-8, TAND TP.HCM sẽ mở phiên xét xử nhóm bị cáo mở tụ điểm môi giới mại dâm tại nhà hàng phục vụ khách nước ngoài.

Hai bị cáo Son Teaheum (quốc tịch Hàn Quốc) và Khổng Minh Trí (Lễ tân khách sạn) bị đưa ra xét xử về tội chứa mại dâm.

Kim Da Jib, Yoon Yong Han, Yi Yo Han, You Eun Young (cùng quốc tịch Hàn Quốc), Lê Thị Vân, Lê Thị Tố Huyên, Nguyễn Thị Sinh, Trương Thái Thanh Hồng bị đưa ra xét xử cùng về tội môi giới mại dâm.

Theo cáo trạng, vào tháng 3-2023, Son Taeheum nhận chuyển nhượng lại nhà hàng Goguryeo (phường Tân Phong, quận 7 (cũ), TP.HCM); thuê khách sạn The Shilla Luxury I (gọi tắt là khách sạn The Shilla) để kinh doanh. Đối với công ty và khách sạn này, Son Taeheum đều nhờ người đứng tên giúp, nhưng bản thân là người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh của khách sạn.

Các đối tượng tại thời điểm bị bắt. Ảnh: CA

Quá trình vận hành nhà hàng Goguryeo, Son Taeheum thuê Kim Da Jib làm giám đốc điều hành (hưởng 7% lợi nhuận); Yoon Yong Han làm kế toán và phụ trách các công việc pháp lý (hưởng 10% lợi nhuận); Yi Yo Han, You Eun Young, Park Seung Chae làm quản lý và tiếp khách người Hàn Quốc đến nhà hàng ăn uống (hưởng 20% tiền rượu trên hóa đơn).

Son Taeheum còn thuê các nhân viên người Việt Nam là Lê Thị Vân và Lê Thị Tố Huyên làm quản lý tiếp viên phục vụ với mức lương 5 triệu đồng/tháng, Nguyễn Thị Sinh 12 triệu đồng/tháng, Trương Thái Thanh Hồng 8 triệu đồng/tháng để làm thu ngân của nhà hàng.

Để tăng doanh thu cho nhà hàng, Son Taeheum chỉ đạo cho Kim Da Jib, Yoon Yong Han, Yi Yo Han, You Eun Young, Park Seung Chae để tiếp viên nữ nhà hàng ngoài tiếp bia, rượu sẽ bán dâm cho khách, tính tiền chung vào hóa đơn ăn uống. Son Taeheum cho tạo nhóm Telegram kết nối giữa nhà hàng và khách sạn The Shilla để đặt phòng cho khách mua bán dâm.

Hằng ngày, Lê Thị Vân (Madam Vân), Lê Thị Tố Huyên (Madam Winny) theo dõi sổ điểm danh tiếp viên nữ. Các tiếp viên sẽ tự đăng ký việc bán dâm trong, ghi số 0 là không bán dâm, số 1 là đồng ý bán dâm qua đêm và số 2 là đồng ý đi bán dâm xong về liền.

Khi có khách người Hàn Quốc đến nhà hàng ăn uống, các quản lý người Hàn Quốc sẽ tiếp khách, quảng cáo các dịch vụ của nhà hàng và giá cả rượu, thức ăn. Madam sẽ các tiếp viên lên phòng để khách lựa chọn người ngồi phục vụ mình. Khách có nhu cầu mua dâm thì trao với quản lý người Hàn Quốc.

Giá bán dâm cụ thể là 3,8 triệu đồng/khách mua dâm qua đêm và 800.000 đồng tiền khách sạn; 2 triệu đồng/khách mua dâm một lần và 500.000 đồng tiền thuê phòng khách sạn.

Sau khi thống nhất giá tiền, quản lý sẽ giao phiếu tính tiền cùng thẻ thanh toán của khách cho thu ngân là Nguyễn Thị Sinh, Trương Thái Thanh Hồng để ra hoá đơn tính tiền. Trong hoá đơn, ngoài tiền rượu, bia, thức ăn, tiền bo cho tiếp viên tiếp bia, tiền bo cho Madam, phục vụ phòng còn có mục “Cash” là tiền mua dâm và tiền thuê phòng khách sạn.

Sau khi thanh toán xong, quản lý người Hàn Quốc phân công tài xế chở khách đến khách sạn The Shilla, Madam phụ trách cho tiếp viên được chọn viết giấy xin về sớm để đi bán dâm cho khách. Sau khi bán dâm, tiếp viên được hưởng trọn số tiền.

Khoảng 20 giờ ngày 3-10-2023, hai nhóm khách Hàn Quốc đến nhà hàng Goguryeo ăn uống tại phòng 303 và phòng 403.

Khi khách đến nhà hàng, Kim Da Jib sắp xếp phòng cho khách, Nguyễn Thị Sinh báo qua bộ đàm cho các Madam biết số phòng để dẫn tiếp viên lên phòng cho khách chọn. Lê Thị Tố Huyên và Lê Thị Vân đưa tiếp viên nữ lên phòng cho đứng thành 2 hàng, gồm: đi bán dâm và bên không đi bán dâm để khách chọn.

Sau khi khách chọn tiếp viên và thanh toán tiền mua dâm, Sinh sử dụng ứng dụng Telegram nhắn tin tài khoản “TSTL” cho Khổng Minh Trí nội dung “303 2k L tx” (Phòng 303 của nhà hàng đặt 2 phòng khách sạn qua đêm và khách thanh toán tiền phòng tại khách sạn) và “403 2k L tx” (Phòng 403 của nhà hàng đặt 02 phòng khách sạn qua đêm và khách thanh toán tiền phòng tại khách sạn).

Sau khi đặt phòng, Lê Thị Tố Huyên báo cho tiếp viên bán dâm ghi phiếu xin nghỉ về sớm để bắt xe đến khách sạn. Khách mua dâm được xe của nhà hàng đưa đến khách sạn. Trí sẽ sắp xếp phòng cho khách mua bán dâm, không hỏi giấy tờ tùy thân của khách và không ghi thông tin của khách để làm thủ tục lưu trú.

Đến 23 giờ 5 cùng ngày, cơ quan công an đến kiểm tra khách sạn The Shilla phát hiện và bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Trong các ngày 4-10-2023 và 6-10-2023, Cơ quan CSĐT công an quận 7 (cũ) đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với những người này và chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.