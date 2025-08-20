Ngoài bám sông và hướng biển, TP.HCM mới có thêm nội hàm 'tựa núi, giữ rừng' 20/08/2025 19:52

Chiều 20-8, Thành uỷ TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội TP về dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị lấy ý kiến góp ý của Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội TP về dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

TP.HCM mới “tựa núi, giữ rừng”

Góp ý tại hội nghị, anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM nêu ý kiến về vấn đề tái cấu trúc không gian phát triển của TP.HCM mới sau hợp nhất.

Anh Khoa bày tỏ đồng tình với yếu tố “bám sông, hướng biển” đã nêu trong dự thảo văn kiện. Tuy nhiên, anh đề xuất bổ sung thêm hai nội hàm là “tựa núi, giữ rừng”.

Lý giải, anh thông tin TP.HCM mới có núi Dinh, núi Thị Vải, núi Minh Đạm, đây là những căn cứ cách mạng truyền thống. Theo đó, “tựa núi” nghĩa là bám vào truyền thống của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân của ba khu vực để tiếp tục phát triển.

Anh Nguyễn Đăng Khoa, Phó Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ngoài ra, TP.HCM mới cũng có rừng phòng hộ Núi Cậu, có rừng ngập mặn Cần Giờ và rừng quốc gia Bình Châu. Do vậy, “giữ rừng” tức là TP.HCM vừa đảm bảo phát triển nhanh và bền vững, vừa phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Còn với yếu tố “bám sông”, anh giải thích TP.HCM hướng đến phát triển kinh tế bên hành lang lưu vực sông Sài Gòn, bên cạnh việc “hướng biển” nói đến việc TP đang phát triển hệ thống cảng biển để hội nhập quốc tế.

Ông Đỗ Ngọc Huy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM nhìn nhận, sau sáp nhập ba địa phương, TP.HCM mới có tiềm lực, vị thế trong quy hoạch rất lớn.

Ông Huy đề nghị trong dự thảo làm rõ hơn nội dung về việc sản xuất nông nghiệp gắn với công nghiệp - dịch vụ trên địa bàn nông thôn. Ngoài ra, ông đề xuất phát triển nguồn nhân lực cho nông nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh đó, cần quan tâm nhiều hơn nữa về chương trình trọng điểm xây dựng nông thôn mới - nông thôn kiểu mẫu, để xứng tầm với một “siêu đô thị”.

Xây hệ sinh thái 'doanh nghiệp - trường học - khu công nghiệp'

Chị Phùng Thị Diệu Hương, Bí thư Ban Cán sự Đoàn ĐHQG TP.HCM, đánh giá việc TP.HCM hợp nhất với tỉnh Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu đã tạo ra tam giác kinh tế chiến lược ở phía Nam. Chị thống nhất với mục tiêu đưa TP.HCM vào nhóm 100 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và cho rằng TP.HCM sau hợp nhất có nhiều lợi thế để thực hiện hoá mục tiêu này.

“Song để bứt phá thì cần có những chỉ đạo đột phá và dám thí điểm các mô hình được kiểm nghiệm thành công trên thế giới”- chị nói và ví dụ một số mô hình như đại học khởi nghiệp; khu công nghệ cao tích hợp làm việc, sinh sống, học tập; sandbox fintech.

Chị Phùng Thị Diệu Hương, Bí thư Ban Cán sự Đoàn ĐHQG TP.HCM góp ý. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chị dẫn chứng một số TP trong khu vực và quốc tế đã bứt phá nhờ việc này. Như Singapore xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp với cơ chế sandbox fintech – cho phép thử nghiệm sản phẩm tài chính mới trong hành lang pháp lý, Chính phủ tài trợ 70% kinh phí cho dự án khởi nghiệp của thanh niên.

Hay như Thâm Quyến (Trung Quốc) trở thành trung tâm công nghệ toàn cầu nhờ chính sách ưu tiên vượt trội cho startup công nghệ trẻ, cùng với việc hỗ trợ cơ chế về đất đai, vốn mạo hiểm,…

Chị Hương cho rằng Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới sẽ là hành lang pháp lý cho TP.HCM thực hiện đổi mới.

Từ cơ chế này, chị Hương đề xuất cần có cơ chế thí điểm để doanh nghiệp được thử nghiệm công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới dưới sự giám sát của Nhà nước, đồng thời nghiên cứu chính sách miễn trừ trách nhiệm đối với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, trong trường hợp thử nghiệm gây thiệt hại kinh tế do nguyên nhân khách quan.

Chị Phùng Thị Diệu Hương cũng nhắc lại chuyện một doanh nghiệp Việt vừa có đơn xuất khẩu 5.000 máy bay vận tải không người lái sang Hàn Quốc và cho biết nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn cũng có các nghiên cứu ‘dài hơi’ tương tự.

Chị kỳ vọng TP.HCM sẽ kiến tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho những doanh nghiệp này hoạt động, đồng thời tạo hệ sinh thái liên kết doanh nghiệp - trường học - cụm khu công nghiệp để các doanh nghiệp sản xuất, phát triển.

“Các doanh nghiệp khi sản xuất thì họ cần rất lớn nguồn nhân lực chất lượng cao đã được đào tạo, nếu TP.HCM có hệ sinh thái kết nối thì nhiều doanh nghiệp rất sẳn sàng”- chị nói.