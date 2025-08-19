Phải xác định TP.HCM là cực phát triển của cả ASEAN 19/08/2025 19:11

(PLO)- PGS-TS Phan Thanh Bình, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, cho rằng TP.HCM mới cần xác định bản thân là cực phát triển của đất nước và cả vùng ASEAN

Chiều 19-8, Thành uỷ TP.HCM tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của thành viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Hội Luật gia, Đoàn Luật sư TP.HCM và các hội quần chúng về dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

TP.HCM là cực phát triển vùng ASEAN

Góp ý tại hội nghị, PGS-TS Phan Thanh Bình, nguyên Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM, cho rằng trong bối cảnh sau sáp nhập, TP.HCM mới cần xác định bản thân là cực phát triển của đất nước và cả vùng ASEAN.

“Với hơn 13 triệu dân và đóng góp 30% GDP, chỉ cần TP.HCM "cảm cúm" là cả nước bị tác động”- ông nói và nhấn mạnh TP.HCM phải đóng vai trò nòng cốt, liên kết và lan toả sức mạnh kinh tế, văn hoá xã hội cho cả vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long.

Ông Bình cũng kiến nghị TP quan tâm về tỉ lệ điều tiết ngân sách để có nguồn lực đầu tư vào các vùng ngoài trung tâm. “Chúng ta cứ gọi là siêu đô thị nhưng đi khỏi trung tâm TP thì điều kiện còn khó. Tỉ lệ ngân sách dành cho TP phải bật cho được cực phát triển này”- ông khẳng định.

PGS-TS Phan Thanh Bình góp ý tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Về thách thức, ông Bình nhìn nhận khi TP.HCM xác định là cực phát triển của ASEAN thì tức là phải cạnh tranh TP lớn và các vùng đô thị lớn trong khu vực như Singapore, Bangkok, Jakarta. Để làm được, TP.HCM cần có sự quản trị phù hợp và tránh đầu tư dàn trải.

PGS-TS Phan Thanh Bình gợi mở có sáu trụ cột mà TP.HCM có thể dựa vào đấy để thúc đẩy sự phát triển, trong đó có trụ cột về Trung tâm tài chính quốc tế, đây là mục tiêu mà TP đã ấp ủ từ lâu, cái lõi của TP.HCM cũ.

“Nhưng vấn đề này không đơn giản, phải làm sao là thu hút được các tập đoàn tài chính nước ngoài về và phải giải bài toán lớn từ chính sách, thuế, kỹ thuật, môi trường, hạ tầng cơ sở dữ liệu, giao thông…”- ông Bình đánh giá.

Ngoài ra còn có các trụ cột về công nghiệp công nghệ cao và cụm sản xuất thông minh; kinh tế biển; logicstic, hạ tầng giao thông vận tải; giáo dục và khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; văn hoá, chất lượng sống, y tế.

Xây cầu kết nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu

Ông Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM, đánh giá trong Văn kiện Đại hội, mục tiêu phát triển văn hoá, văn học nghệ thuật rất mờ nhạt. Ông gợi mở TP.HCM có thể nhìn về Hàn Quốc khi công nghiệp văn hoá đóng góp 22% GDP của đất nước.

“Chúng ta có thể xem đây là hướng phát triển, xét về mặt nội lực của TP.HCM chúng ta hoàn toàn có thể làm được”- ông Lưu nói.

Ông Lưu cũng dẫn chứng câu chuyện nhóm nhạc BLACKPINK biểu diễn concert tại Hà Nội trong hai đêm, từ đó địa phương thu về khoảng 1.000 tỉ đồng và đề nghị TP.HCM có thể đầu tư điều kiện để phát triển lĩnh vực này.

Ông Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư TP.HCM, góp ý. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Lưu cho rằng sau khi sắp xếp ba địa phương, TP.HCM cần có tuyến giao thông kết nối trung tâm TP.HCM với khu vực tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ). “Từ TP.HCM đi Vũng Tàu có khi mất 4 tiếng, lúc thì 6 tiếng thì làm sao bảo là chung một TP”- ông nói.

Ông Nguyễn Trường Lưu cũng đề nghị TP.HCM cân nhắc việc chuyển các chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất sang sân bay Long Thành.

Còn ông Đặng Văn Khoa, Chủ tịch Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường TP.HCM, kiến nghị TP.HCM nên cân nhắc làm cầu kết nối Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngoài ra, ông Khoa nhìn nhận tỉ lệ cây xanh trên đầu người của TP thấp, dù nhiều năm qua TP.HCM cũng có nhiều nỗ lực xanh hoá nhưng kết quả không như mong đợi. Ông Khoa cho rằng TP.HCM có nguồn lực và có thể phấn đấu nâng cao tỉ lệ mảng xanh với khoảng 1 tỉ cây xanh trong nhiệm kỳ tới.