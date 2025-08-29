Người dân TP.HCM nghỉ lễ sớm, sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp 29/08/2025 17:21

(PLO)- Sân bay Tân Sơn Nhất đông khách dịp lễ 2-9 nhưng các nhà ga và tuyến đường xung quanh vẫn khá thông thoáng.

Chiều 29-8, nhiều người dân TP.HCM tranh thủ ngay sau giờ làm ngày thứ Sáu nhanh chóng rời TP về quê hoặc đi du lịch dịp lễ 2-9. Lượng khách đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất được ghi nhận khá đông nhưng nhà ga vẫn đảm bảo thông thoáng, trật tự.

Tại ga quốc nội, các quầy bán vé và quầy làm thủ tục hoạt động nhịp nhàng, hành khách check-in nhanh chóng, không xảy ra ùn ứ. Tương tự, tại nhà ga T3 đón lượng khách đông nhưng vẫn duy trì không gian thông thoáng. Không có cảnh chen chúc, xếp hàng dài chờ đợi lâu tới lượt làm thủ tục.

Khu vực ga đi của sân bay, lượng khách đông nhưng không xảy ra cảnh chen chúc

Ghế ngồi chờ vẫn còn nhiều chỗ trống.

Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng.

Các tuyến đường xung quanh sân bay, lượng phương tiện ra vào tăng cao, các làn xe vẫn thông thoáng nhờ lực lượng điều phối giao thông. Một số điểm đón, trả khách đông người nhưng không xảy ra ùn tắc kéo dài.

Chị Nguyễn Thị Mai (phường Tân Hưng, TP.HCM) chia sẻ: “Tôi chuẩn bị lên đường đi nghỉ lễ cùng gia đình, hành lý khá nhiều nhưng việc gửi đồ để check-in rất dễ dàng, không bị chen lấn. Thật sự bất ngờ vì không khí ở sân bay vẫn thông thoáng, trật tự. Dù là dịp cao điểm, mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng, giúp chúng tôi bắt đầu chuyến đi trong tâm trạng thoải mái và nhẹ nhàng.”

Tuyến đường Hoàng Văn Thụ ghi nhận lượng phương tiện đông, di chuyển chậm trong chiều 29-8, nhất là các điểm gần sân bay. Tuy nhiên, nhờ lực lượng điều tiết giao thông nên các phương tiện vẫn lưu thông thuận lợi.

Đường Trường Sơn hướng vào sân bay ghi nhận lượng xe đông nhưng không kẹt.

Đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, ngày 29-8, sân bay khai thác 718 chuyến bay với khoảng 110.000 hành khách, trong đó nhà ga T3 phục vụ 240 chuyến bay với 34.000 hành khách.

Dự kiến 30-8 là ngày có lượng khách đi cao nhất, trong khi ngày 2-9 có lượng khách đến cao nhất, tần suất bay dự kiến khoảng 750 chuyến/ngày và sản lượng hành khách khoảng 130.000 khách/ngày.