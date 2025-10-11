Người gây náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa rồi bỏ trốn đã bị bắt 11/10/2025 15:30

Ngày 11-10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho hay đã phối hợp Công an xã Chư Sê (Gia Lai) truy bắt thành công Nguyễn Đức Minh Quân (17 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh, Đà Nẵng).

Quân bị truy nã về tội gây rối trật tự công cộng theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng vì có hành vi gây náo loạn đường phố Đà Nẵng đêm giao thừa 2025.

Nguyễn Đức Minh Quân bị bắt sau thời gian trốn truy nã. Ảnh: CA

Kết quả điều tra xác định, vào đêm giao thừa, rạng sáng Mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (tức ngày 29-1-2025), Quân rủ nhóm bạn tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng gây mất an ninh trật tự.

Sau đó, nhóm của Quân đến bãi cỏ gần Trung tâm Văn hoá Thể thao quận Liên Chiểu (cũ) để lấy hung khí rồi tập trung về cây xăng Quốc Việt (đường Tôn Đức Thắng). Tại đây, cả nhóm chia nhau lên xe, mang theo hung khí, điều khiển xe máy thành đoàn dài khoảng 100 m. Đồng thời dàn hàng tư – hàng năm, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, la hét, nẹt pô.

Khi qua ngã tư, nhóm này không dừng đèn đỏ mà bấm còi liên tục để vượt qua khắp các tuyến đường trên địa bàn TP Đà Nẵng. Nhiều người ngồi sau cầm đao tự chế, ống tuýp sắt, bình xịt hơi cay đưa lên trời, đốt pháo sáng để thị uy, ra oai với người đi đường và dùng để làm hung khí nếu có đánh nhau.

Khi bị công an triệu tập, Quân không chấp hành mà bỏ trốn khỏi nơi cư trú, di chuyển qua nhiều địa phương như TP.HCM và Gia Lai nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Sau thời gian kiên trì truy tìm, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã xác định chính xác nơi ẩn náu của Quân tại xã Chư Sê và phối hợp cùng công an địa phương bắt giữ thành công đối tượng vào ngày 9-10.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã di lý đối tượng về Đà Nẵng, ra quyết định tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.