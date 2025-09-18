Nhà kinh doanh bánh trung thu tung nhiều mẫu mã đẹp, thị trường vẫn thờ ơ 18/09/2025 15:01

(PLO)-Năm nay, dù giá các loại bánh Trung thu chỉ tăng nhẹ so với năm trước do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng, thị trường bánh trung thu vẫn chưa nhộn nhịp.

Do năm nay có hai tháng sáu âm lịch nên Tết Trung thu đến muộn hơn thường lệ. Mặc dù các nhà sản xuất đã tung ra thị trường nhiều mẫu mã thiết kế đẹp mắt từ hai tháng trước, thị trường vẫn chưa thực sự sôi động dù đang vào cao điểm mùa biếu tặng.

Giá các loại bánh được ghi nhận tăng nhẹ so với năm ngoái do chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng.

Thị trường bánh trung thu chưa sôi động

Các siêu thị dành vị trí đẹp trưng bày quảng bá bánh trung thu. Ảnh: TÚ UYÊN

Các 'ông lớn' đầu tư vào thiết kế và câu chuyện thương hiệu

Đại diện Orion Vina cho biết, với mong muốn lan tỏa “chân tình” gắn kết và những giá trị truyền thống tốt đẹp, đơn vị đã nâng cấp sản phẩm để mỗi chiếc bánh Trung thu không chỉ là món quà trao tay mà còn là chiếc cầu nối gắn kết các mối quan hệ trong dịp Tết đoàn viên ý nghĩa này.

Theo đó, bộ sưu tập bánh Trung thu năm nay tiếp nối thông điệp “Trăng Tỏ thấu rõ Chân Tình”, với mỗi chi tiết trong thiết kế đều được chăm chút tinh tế và sang trọng.

Nổi bật là các hộp quà cao cấp Trăng Ngư Hội, Trăng Kim Bảo và Trăng Lam Ngọc, được lấy cảm hứng từ phong cách Indochine hòa quyện cùng nét duy mỹ cổ điển của phương Tây, kết hợp ba gam màu chủ đạo gồm đỏ truyền thống, xanh cobalt hiện đại, vàng gold hàm chứa thông điệp về may mắn, thịnh vượng.

Đồng thời lồng ghép các họa tiết quen thuộc như thỏ ngọc, lồng đèn ông sao hay hình ảnh cá chép quẫy đuôi, tạo nên một tổng thể hiện đại mà vẫn thân thuộc đậm chất truyền thống.

Điểm nhấn của Orion năm nay là chiến lược giá hợp lý cho phân khúc quà tặng cao cấp.

“Giá bán khuyến nghị các hộp quà tặng cao cấp chỉ dao động từ 350.000 – 450.000 - 500.000 đồng. Đây là mức giá nằm trong ngân sách hợp lý để các doanh nghiệp biếu tặng đối tác, hoặc người thân, bạn bè trong dịp lễ đoàn viên”- đại diện Orion chia sẻ.

Trong khi đó, Mondelez Kinh Đô cũng ra mắt bộ sưu tập đa dạng, từ các hộp quà cao cấp, quà tặng doanh nghiệp được cá nhân hóa, đến những thiết kế trẻ trung cho thế hệ mới.

Điểm khác biệt của Kinh Đô năm nay là về trách nhiệm môi trường. Theo đó, toàn bộ bao bì và khay bánh Trung thu của hãng đã được chuyển đổi hoàn toàn sang chất liệu thân thiện với môi trường, nhằm đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững.

Người tiêu dùng tham khảo các loại bánh trung thu ở siêu thị. Ảnh: TÚ UYÊN

Nhà bán lẻ vào cuộc: Giảm giá sâu, đẩy mạnh nhãn hàng riêng

Ở góc độ nhà bán lẻ, đại diện Saigon Co.op nhận định, thị trường năm nay ghi nhận sức mua chững lại do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Tuy nhiên, hàng Việt vẫn giữ ưu thế, đặc biệt là các thương hiệu uy tín trong nước.

Nắm bắt xu hướng này, Saigon Co.op đã tung ra gói hỗ trợ thiết thực, áp dụng mức chiết khấu lên đến 16% cho các đơn hàng bánh Trung thu số lượng lớn.

Hệ thống này cũng đẩy mạnh dòng bánh nhãn riêng Co.op Bakery với mức giá cạnh tranh, chỉ từ 38.500 đồng/chiếc.

Bên cạnh ưu đãi tại siêu thị, Saigon Co.op còn tung chương trình khuyến mãi kép trên kênh online. Cụ thể, khách hàng mua sắm qua ứng dụng hoặc website Co.op Online không chỉ được hưởng mức giảm giá như tại cửa hàng mà còn được áp dụng thêm mã giảm giá riêng.

“Theo khảo sát, những sản phẩm bánh Trung thu thanh đạm, ít ngọt, sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng đang ngày càng được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn”-đại diện Saigon Co.op cho biết thêm.

Tương tự, hệ thống siêu thị Lotte Mart, bên cạnh việc phân phối các thương hiệu quen thuộc, năm nay cũng đẩy mạnh dòng bánh Trung thu nhãn hiệu riêng.

Các sản phẩm này có mức giá rất cạnh tranh, dao động từ 63.000-75.000 đồng/cái, và các hộp quà tặng có giá chỉ từ 138.000 đồng.

Song song đó, Lotte Mart giới thiệu chương trình "Tết đoàn viên" với nhiều lựa chọn quà tặng đồng thời triển khai chính sách chiết khấu hấp dẫn.

Theo đó, người tiêu dùng khi mua từ 14 hộp bánh của các thương hiệu bánh Trung thu trên thị trường được đãi lên đến 15%, dòng bánh Trung thu thu nhãn hàng riêng siêu thị sẽ được ưu đãi 6%.