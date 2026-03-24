Nhận định của tòa vụ 2 cựu cán bộ đoàn bán giấy công tác xã hội khống cho sinh viên 24/03/2026 20:10

(PLO)- HĐXX đã xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt mà lẽ ra các bị cáo phải chịu...

TAND Khu vực 10 - TP.HCM vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 3 bị cáo bán giấy công tác xã hội (CTXH) khống cho sinh viên.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Võ Đông Hồ (31 tuổi, cựu phó bí thư Đoàn Phường 4, quận 5 cũ) 13 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thanh Duy (cựu bí thư Đoàn Phường 1, quận 3 cũ) 13 năm tù và Nguyễn Phương Thắng (lao động tự do) 12 năm 6 tháng tù, cùng về tội giả mạo trong công tác.

3 bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: SONG MAI

HĐXX căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, có đủ căn cứ kết luận từ tháng 1-2022 đến tháng 4-2022, bị cáo Võ Đông Hồ đã làm 373 giấy CTXH giả nội dung để bán cho sinh viên Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU).

Bị cáo Nguyễn Phương Thắng đã có hành vi giúp sức, cung cấp thông tin các sinh viên có nhu cầu mua giấy xác nhận CTXH khống cho bị cáo Hồ. Sau đó, bị cáo Thắng đã bán 204 giấy CTXH khống cho 32 sinh viên.

Bị cáo Nguyễn Thanh Duy đã làm 53 giấy CTXH giả nội dung. Trong đó, bị cáo Duy đã bán 23 giấy CTXH khống cho 4 sinh viên, thu lợi 1,6 triệu đồng, các giấy CTXH khống còn lại thì Duy cấp cho các sinh viên khác nhưng không thu lợi.

Các bị cáo đã làm tổng cộng 426 giấy công tác tác xã hội khống.

Theo HĐXX, đã có đủ cơ sở kết luận các bị cáo Võ Đông Hồ, Nguyễn Thanh Duy và Nguyễn Phương Thắng phạm tội giả mạo trong công tác, thuộc trường hợp "làm, cấp giấy tờ giả với số lượng từ 11 giấy tờ giả trở lên", theo điểm a khoản 4 Điều 359 BLHS (khung hình phạt 12-20 năm tù).

Phiên xét xử sơ thẩm 3 bị cáo bán giấy công tác xã hội khống cho sinh viên. Ảnh: SONG MAI

Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Về tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo phạm tội lần đầu, có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp lại tiền thu lợi bất chính nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại các điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS. HĐXX đã xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt mà lẽ ra các bị cáo phải chịu.

Đối với đề nghị áp dụng hình phạt tiền bổ sung, HĐXX xét thấy các bị cáo đã chủ động nộp lại tiền thu lợi bất chính nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo và hơn nữa số tiền các bị cáo thu lợi là không lớn.

Cấp sơ thẩm cũng kiến nghị Đoàn phường Chợ Quán và Bàn Cờ kiểm tra, chỉ đạo ban hành quy chế trong quản lý con dấu của tổ chức Đoàn tại địa phương. Trường STU cần có các hình thức kiểm điểm đối với những sinh viên có liên quan đến vụ án.

Từ nhận định trên, HĐXX đã căn cứ điểm a khoản 4 Điều 359; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 50, Điều 58 BLHS để tuyên phạt 3 bị cáo mức án như trên.