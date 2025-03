Nhân sự tuần qua: Bổ nhiệm phó giám đốc công an ở 6 tỉnh 09/03/2025 10:13

Tuần qua, từ ngày 3-3 đến 9-3, nhiều nhân sự ở các địa phương đã được điều động, bổ nhiệm đảm nhiệm các vị trí mới.

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương có thêm 3 phó ban

Sáng 3-3, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ, điều động, phân công, bổ nhiệm ba Phó trưởng Ban.

Ông Trần Lưu Quang, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, trao quyết định và tặng hoa cho các nhân sự mới. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều động, phân công, bổ nhiệm các ông, bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa XV; Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp và Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược

Bà Nguyễn Thúy Anh sinh năm 1963, quê ở Phú Thọ. Bà là Thạc sĩ Luật và Hành chính công, Cử nhân Luật; là Ủy viên Trung ương khóa XII, XIII.

Ông Nguyễn Hoàng Anh sinh năm 1963, quê ở Hải Phòng. Ông là Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế và là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII.

Ông Nguyễn Thế Mạnh sinh năm 1972, là Thạc sĩ Kinh tế được đào tạo tại Học viện Tài chính.

Ông Phạm Mạnh Cường làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ngày 7-3, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho ông Phạm Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp, Văn phòng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình (phải) trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho ông Phạm Mạnh Cường. Ảnh: VGP

Ông Phạm Mạnh Cường sinh năm 1971, quê ở Nam Định. Ông là Tiến sĩ Khoa học nông nghiệp (tại Đại học Goettingen – CHLB Đức), Thạc sĩ Quản lý tài nguyên thiên nhiên (tại Học viện Công nghệ châu Á), Cử nhân Lâm sinh tổng hợp (tại Đại học Lâm nghiệp Việt Nam).

Ông Phạm Mạnh Cường có kinh nghiệm trên 30 năm công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương và trung ương. Trong đó có trên 20 năm làm chuyên viên và lãnh đạo cấp vụ tại Bộ NN&PTNT, hai năm làm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Tuyên Quang, bảy năm làm Vụ trưởng tại Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng giao quyền Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp

Ngày 7-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính có quyết định giao Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 cho ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Ông Nguyễn Hồng Thanh sinh năm 1972, quê ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; là thạc sĩ luật kinh tế và cử nhân luật.

Ngày 3-3, tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng về việc giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021–2026 đối với ông Trần Trí Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Ông Quang sẽ đảm nhiệm vị trí này cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021–2026.

Ông Trần Trí Quang sinh năm 1977, quê tại TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Thạc sĩ Xây dựng công trình giao thông.

Bình Phước có tân phó chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 7-3, tại kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, các đại biểu đã bầu bổ sung ông Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh, làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước. Ảnh: BÁO BÌNH PHƯỚC

Ông Lê Trường Sơn sinh năm 1976, quê ở Đồng Tháp; là Cử nhân kinh tế, Cử nhân chính trị.

Trước đó, ông Sơn từng đảm nhiệm các chức vụ tại Bình Phước như: Bí thư Huyện đoàn Đồng Phú, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh; Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Phước; Chủ tịch UBND TP Đồng Xoài; Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lộc Ninh.

Ông Vũ Tuấn Anh làm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ngày 7-3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy, giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Tuấn Anh giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Ông Vũ Tuấn Anh (46 tuổi), từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong ngành công an như: Trưởng Công an huyện Lạc Dương; Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Lạng Sơn có tân Bí thư Thành ủy và Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ngày 5-3, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức các Hội nghị để công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Ông Phùng Quang Hội, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn, được phân công, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Lạng Sơn.

Điều động, bổ nhiệm bà Đoàn Thu Hà, Bí thư Huyện ủy Lộc Bình, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Bổ nhiệm phó giám đốc công an của sáu tỉnh

Ngày 7-3, Công an tỉnh Lai Châu đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Khoàng Văn Thương (sinh năm 1972, quê Điện Biên), Chánh Văn Phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Thượng tá Bùi Quang Khoa (thứ 4 từ phải qua) được bổ nhiệm tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. Ảnh: CA

Cùng ngày, tại Phú Thọ, Công an tỉnh này đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Bùi Quang Khoa (sinh năm 1976, quê Phú Thọ), Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Cũng trong ngày 7-3, Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên.

Đại tá Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng. Ảnh: CỔNG TTĐT THÁI NGUYÊN

Công an tỉnh Bắc Giang cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Trong ngày 7-3, Công an tỉnh Bến Tre đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Văn Hạnh (sinh năm 1979, quê Bến Tre), Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bến Tre, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre.

Ngày 3-3, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Lê Văn Thuận, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ và Thượng tá Lê Trung Ái, Trưởng Công an TP Tây Ninh, giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Thượng tá Lê Văn Thuận, 50 tuổi, quê xã An Thạnh, huyện Bến Cầu; Thượng tá Lê Trung Ái, 46 tuổi, quê phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng.