Nhân viên đường sắt dũng cảm cứu người đi đường thoát chết trong gang tấc 21/09/2025 15:29

(PLO)- Anh Nguyễn Sơn Oánh, nhân viên đường sắt dũng cảm lao vào kéo một người đàn ông ra khỏi đường ray chỉ vài giây trước khi tàu lao tới.

Sự việc trên xảy ra vào rạng sáng 21-9, tại đường ngang km924+430, thuộc xã Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi), khu gian Đại Lộc – Quảng Ngãi, tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM.

Theo báo cáo của ngành đường sắt, lúc 23 giờ 48 phút ngày 20-9, trực ban chạy tàu ga Quảng Ngãi thông báo tàu SE6 sẽ chạy qua ga lúc 23 giờ 56 phút. Đến 0 giờ 3 phút ngày 21-9, khi tàu chuẩn bị đi qua đường ngang nói trên, hai nhân viên gác chắn là anh Nguyễn Huy Hoàng và anh Nguyễn Sơn Oánh thực hiện quy trình đóng chắn, chờ tàu thông qua.

Bất ngờ, một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy 76D1-09653 chạy từ hướng Đông sang Tây, thiếu quan sát, đã tông trực diện vào dàn chắn bên trái, khiến cả người và phương tiện văng ra giữa lòng đường sắt.

Anh Nguyễn Sơn Oánh kể lại giây phút cứu người. Ảnh: N.NĂM

Phát hiện tình huống nguy cấp, dù biết tàu đang tới rất gần, anh Nguyễn Sơn Oánh, nhân viên gác chắn đường ngang thuộc Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình đã lao thẳng vào kéo người đàn ông ra khỏi đường ray. Chỉ vài giây sau, đoàn tàu lao tới.

Người đàn ông may mắn được cứu sống, sau đó được tổ tàu SE6 đưa đi cấp cứu. Chiếc xe máy bị đoàn tàu tông nát. Sự cố khiến tàu SE6 phải dừng gần 30 phút để giải quyết.

Hành động quên mình cứu người của anh Oánh được lãnh đạo ngành đường sắt đánh giá là đặc biệt dũng cảm. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết sẽ khen thưởng kịp thời và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng cao theo quy định.

Camera hành trình đầu máy ghi lại cho thấy khoảng thời gian từ khi xe máy va vào cần chắn đến khi tàu chạy qua chỉ vỏn vẹn 3 – 4 giây.

Không chỉ sự việc tại Quảng Ngãi, thời gian qua nhiều nhân viên đường sắt cũng đã dũng cảm cứu người trong tình huống nguy hiểm cận kề.

Gần đây, vào 22 giờ 48 phút ngày 24-8 tại đường ngang km1661+074, khu gian Long Khánh – Dầu Giây (Đồng Nai), tuyến đường sắt Hà Nội – TP.HCM, hai nhân viên gác chắn là chị Đặng Thị Mai Len và Hồ Thị Mến (thuộc Công ty CP Đường sắt Sài Gòn) khi đang làm nhiệm vụ đã phát hiện xe máy 60H6-04645 đâm trực diện vào dàn chắn. Chị Mến lập tức làm tín hiệu khẩn cấp để dừng tàu SE12, còn chị Len phối hợp cùng người dân đưa phương tiện và nạn nhân ra khỏi đường ray kịp thời.

Tiếp đó, tối 22-8, tại km 1649+528 (Đồng Nai), một thanh niên điều khiển xe máy biển số 52F1-2010 tông thẳng vào dàn chắn, ngã văng ra đường sắt khi tàu SE4 đang đến gần. Hai nhân viên gác chắn là chị Trần Thị Thủy và Vũ Thị Diện đã nhanh trí, dũng cảm kéo nạn nhân và phương tiện ra khỏi khu vực nguy hiểm, tránh được một tai nạn nghiêm trọng.