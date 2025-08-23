Hai nữ nhân viên đường sắt dũng cảm xử lý sự cố gác chắn bị xe máy tông gãy 23/08/2025 10:27

(PLO)- Một thanh niên ở phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai điều khiển xe máy tốc độ cao tông bay gác chắn đường tàu.

Sáng 23-8, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết ngành đường sắt vừa khen thưởng hai nữ nhân viên gác chắn là chị Trần Thị Thủy và Vũ Thị Diện, thuộc đội đường sắt Long Khánh, Đồng Nai vì nhanh trí, bình tĩnh và dũng cảm để xử lý một sự cố trên đường sắt.

Cụ thể, vào khoảng 21 giờ 28, ngày 22-8, tại đường ngang km1649+528, nhân viên gác chắn nhận được lệnh đón tàu SE4 qua địa phận tỉnh Đồng Nai. Chị Thủy và chị Diện liền thực hiện đóng gác chắn để đón tiễn tàu, bất ngờ có một thanh niên chạy xe máy 52F1. 2010 tông thẳng vào dàn chắn số một đường ngang.

Video cho thấy thanh niên điều khiển phương tiện với tốc độ cao tông bay gác chắn đường tàu.

Vụ va chạm khiến người lái xe máy bị thương, gác chắn đường tàu bị hư hỏng nặng, xe máy mắc kẹt trên đường sắt đe doạ an toàn chạy tàu.

Rất may, hai nữ nhân viên gác chắn đã xử lý tình huống chuyên nghiệp tránh được một vụ tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Nhân viên gác chắn Trần Thị Thủy. Ảnh: C.NĂM

Nhân viên gác chắn Vũ Thị Diện. Ảnh: C.NĂM

Theo ngành đường sắt, hiện vụ thanh niên tông gãy gác chắn đang được các đơn vị phối hợp với công an phường Long khánh xử lý.