Nhanh chóng giải cứu Quốc lộ 27C và Quốc lộ 20, đường lên Đà Lạt sắp thông xe 25/11/2025 11:24

Sáng 25-11, đại diện Cục Đường bộ cho biết hiện Quốc lộ 27C vẫn còn 10 vị trí tắc đường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng. Trên Quốc lộ 20 còn hai vị trí tắc đường thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Việc khắc phục sự cố trên hai tuyến đường này đang gặp nhiều khó khăn do khối lượng sạt lở lớn, địa hình thi công phức tạp.

Đèo D’Ran điểm nóng trên tuyến

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ 4, cho biết trên tuyến Quốc lộ 20, đơn vị đã phối hợp với Sở Xây dựng Lâm Đồng, Ban Quản lý dự án 85, Tập đoàn Đèo Cả và các nhà thầu kiểm tra toàn bộ hiện trường tại ba đèo Mimosa, Prenn và D’Ran.

Đoàn đánh giá đây là những điểm sạt lở phức tạp nhất, nhiều đoạn mặt đường bị trồi nứt, ta luy âm - ta luy dương mất ổn định.

Tại đèo Mimosa, đoàn ghi nhận Ban Quản lý dự án 85 đã huy động thiết bị mở rộng ta luy dương, lu lèn và thảm bê tông nhựa để hình thành đường tạm. Mục tiêu là thông xe trước ngày 27 hoặc 28-11. Các lực lượng vẫn bám sát hiện trường xuyên ngày đêm để bảo đảm tiến độ khắc phục.

Tuyến Quốc lộ 27C bị hư hỏng nặng. Ảnh: CTV

Tại đèo Prenn, ông Nguyễn Văn Thành yêu cầu rà soát toàn bộ hệ thống thoát nước, chủ động mở rãnh dẫn nước và có giải pháp xử lý ta luy phù hợp. Hiện địa phương cam kết khắc phục cơ bản để thông xe một chiều trước ngày 28-11. Riêng đoạn tiếp giáp tường chắn bị nứt lún sẽ áp dụng phương án kỹ thuật chuyên sâu, hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Tại đèo D’Ran, khối lượng đất đá sụt trượt hơn 64.000 $\text{m}^3$, gây hư hỏng nặng kết cấu nền mặt đường. Đây được xem là điểm nóng nhất trên tuyến. Khả năng khắc phục sẽ mất nhiều thời gian do địa hình thi công khó khăn.

Khu Quản lý đường bộ IV đã đề nghị bổ sung thêm mũi thi công, huy động xe ben vận chuyển đất đá và tăng cường máy móc thiết bị. Đơn vị cũng khẳng định sẵn sàng hỗ trợ rọ thép và vật tư dự phòng từ kho của Khu khi địa phương yêu cầu. Sở Xây dựng Lâm Đồng cam kết huy động tối đa lực lượng để thông xe một chiều trước ngày 30-11.

Nổ mìn phá đá mở đường

Trên tuyến Quốc lộ 27C, ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ III, cho biết ngày 24-11 đã trực tiếp dẫn đầu đoàn chuyên môn cùng Sở Xây dựng Khánh Hòa khảo sát, đánh giá toàn bộ các điểm sạt lở trên tuyến. Đoàn đã nhận diện nguyên nhân sạt trượt, đánh giá mức độ nguy hiểm của từng vị trí và đưa ra các giải pháp kỹ thuật phù hợp.

Lãnh đạo Khu quản lý đường bộ trực tiếp xuống hiện trường phối hợp địa phương bàn biện pháp thi công nhanh nhất để sớm thông đường. Ảnh: CTV

Tại những điểm có khối lượng đá lớn, đoàn cùng địa phương thống nhất giải pháp nổ mìn có kiểm soát với sự hỗ trợ của Quân khu 5 nhằm đẩy nhanh tiến độ khai thông. Cùng với đó, Khu Quản lý đường bộ III yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ, nhà thầu bảo trì và doanh nghiệp BOT túc trực 24/24 giờ. Họ phải sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống mới.

Các đơn vị cũng khẩn trương gia cố tạm, xử lý xói lở mặt đường và bảo vệ kết cấu hạ tầng. Mục tiêu chung là thông xe trước ngày 1-12 nhưng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện.