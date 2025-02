Nhặt được chai nước lạ, 2 chị em chia nhau uống bị tím tái phải cấp cứu 03/02/2025 15:57

Ngày 3-2, thông tin từ Bệnh viện Sản nhi Nghệ An (tỉnh Nghệ An) cho biết các y, bác sĩ của bệnh viện đang nỗ lực cấp cứu cho hai chị em ruột là PTH (9 tuổi) và PVK (4 tuổi), cùng trú xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An - bị ngộ độc nặng.

Theo người thân các bệnh nhi, vào sáng 2-2, hai chị em H và K theo mẹ ra đồng. Khi mẹ đang làm việc thì hai em có nhặt được một chai nước lạ màu hồng và chia nhau uống vì nghĩ đó là nước ngọt.

Bệnh viện Sản nhi Nghệ An - nơi đang cấp cứu, cứu chữa cho em H.

Sau khi uống, hai chị em bị đau đầu, co giật, người tím tái. Người mẹ phát hiện ra, kêu cứu và cùng mọi người đưa hai con đi bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành.

Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành cho biết, hai bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bị nôn, da tái nhợt, tinh thần lơ mơ, tiền hôn mê, co giật....

Sau đó, hai bệnh nhi được chuyển lên Bệnh viện Sản nhi Nghệ An tiếp tục cấp cứu và điều trị. Hiện bệnh nhi H đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang bình phục dần, còn bệnh nhi K đang phải nằm cấp cứu tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản nhi Nghệ An.

Theo nhận định ban đầu của người dân và các y, bác sĩ, khả năng chai nước lạ màu hồng mà hai bệnh nhi uống là thuốc diệt chuột.