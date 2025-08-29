Nhiều tuyến xe buýt ở TP.HCM miễn vé trong dịp Lễ 2-9 29/08/2025 19:47

(PLO)- Nhân dịp Lễ 2-9, người dân đi xe buýt, metro ở TP.HCM sẽ được miễn phí vé.

Chiều ngày 19-8, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Trung tâm) cho biết Trung tâm đã tiếp nhận các đề xuất về việc miễn phí di chuyển cho người dân trên xe buýt của Công ty CP Xe khách Phương Trang Futa Buslines, Công ty CP Công nghệ Go Labs; Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus; Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1.

Theo đó, Trung tâm đã tổ chức buổi làm việc với các đơn vị vào ngày 29-8 và được các đơn vị vận tải thống nhất về các nội dung triển khai chương trình miễn vé đi xe buýt nhân dịp Lễ Quốc khánh 2-9.

Người dân đi xe buýt ở TP.HCM được miễn vé trong dịp Lễ 2-9. Ảnh: ĐT

Vì vậy, Trung tâm đã có văn bản đề xuất Sở Xây dựng TP.HCM thống nhất triển khai thực hiện chương trình miễn vé xe buýt nhân dịp Lễ Quốc khánh ngày 2-9.

Trung tâm đã chủ động làm việc với các đơn vị vận tải và đối tác liên quan để triển khai chương trình xã hội hóa việc miễn vé cho hành khách sử dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên các tuyến được triển khai trong các ngày 1 và 2-9.

Trong đó, hành khách đi xe buýt của Công ty CP Xe khách Phương Trang Futa BusLines sẽ miễn phí vé trong 2 ngày, từ ngày 1-9 đến hết ngày 2-9. Phạm vi áp dụng bao gồm tất cả các tuyến xe buýt của Phương Trang đang khai thác tại TP.HCM.

Trung tâm cũng cho biết hiện Phương Trang đang khai thác 68 tuyến xe buýt có trợ giá tại TP.HCM.

Tương tự, hành khách đi trên các tuyến do Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái VinBus (VinBus) cũng sẽ được miễn phí vé đi xe buýt trong ngày 1 và 2-9. Hiện VinBus đang vận hành 3 tuyến.

Ngoài ra, Trung tâm còn triển khai chương trình miễn phí vé xe buýt khi thanh toán bằng thẻ Mastercard đối với các tuyến xe buýt có trang bị thiết bị thanh toán thẻ T10.

Theo đó, hành khách sử dụng thẻ Mastercard (vật lý hoặc phi vật lý) để chạm vào thiết bị T10 trên xe buýt khi thanh toán. Mỗi thẻ được miễn phí tối đa 2 lượt di chuyển mỗi ngày trong thời gian diễn ra chương trình. Thiết bị sẽ ghi nhận giao dịch thành công với giá vé 0 đồng.

Bên cạnh đó, hành khách đi metro số 1 cũng sẽ được miễn phí vé trong ngày 1 và ngày 2-9 theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Toàn bộ các chương trình miễn phí vé nói trên đều do các doanh nghiệp tự nguyện tài trợ.